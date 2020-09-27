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Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 16:15 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen son depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 27 Eylül’de AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

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Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar açıklamaları daha da yakından takip etmeye başladılar. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyurdu. İşte gerçekleşen son depremlerin detaylar

2SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İşte Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.09.27 15:58:01 40.0092 24.4217 10.8 -.- 4.5 4.5 YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 15:48:41 39.6682 27.8112 5.7 -.- 2.3 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel

2020.09.27 15:28:14 40.0688 24.4313 9.3 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 15:22:19 40.0358 24.3800 13.4 -.- 4.4 4.5 YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 14:42:31 38.4407 25.7970 20.1 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.27 14:31:24 38.4943 39.1313 2.4 -.- 2.2 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.27 14:23:57 36.7993 28.0555 11.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.27 12:57:01 36.8502 29.2047 0.0 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.09.27 12:38:59 39.9827 24.4407 11.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 12:27:03 39.9328 24.3932 10.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 11:57:19 38.5988 38.1815 5.0 -.- 1.5 -.- YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.27 11:52:33 39.7488 24.1225 25.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 11:24:27 39.8380 41.4317 5.6 -.- 2.1 -.- CAMLICA-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2020.09.27 11:18:24 34.7837 25.3377 21.4 -.- 3.3 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.27 11:02:42 38.9288 42.6717 8.6 -.- 2.7 -.- DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2020.09.27 09:38:33 39.3992 26.3178 12.1 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.27 09:29:00 36.9353 27.6215 8.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.27 09:03:42 39.8693 24.1482 27.5 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 08:07:39 39.9783 24.2343 25.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 07:55:38 36.9372 27.6225 19.6 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.27 07:49:13 40.1283 24.4640 12.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 07:25:19 38.0303 34.0273 8.7 -.- 2.5 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.09.27 06:56:05 35.4862 27.0457 17.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.27 06:29:50 35.7763 28.1463 11.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.27 05:53:48 35.4117 26.8608 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.27 04:47:16 39.9858 24.2912 22.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.09.27 04:04:07 38.0302 34.0723 6.8 -.- 1.2 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel

2020.09.27 03:58:42 40.8327 28.2247 1.4 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

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