Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları
Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen son depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 27 Eylül’de AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.
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Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar açıklamaları daha da yakından takip etmeye başladılar. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyurdu. İşte gerçekleşen son depremlerin detaylar
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SON DEPREMLER
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
İşte Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği