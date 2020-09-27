Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar açıklamaları daha da yakından takip etmeye başladılar. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyurdu. İşte gerçekleşen son depremlerin detaylar