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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 07:41 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem açıklamaları

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar anbean yayınlanıyor. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve kaç km derinlikte gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte son açıklamalar

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Son depremler, 30 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar resmi internet sitelerinde yayınlanıyor. 30 Kasım’da Ege Denizi’nde sat 07:20’de 2.1, On İki Adalar’da saat 06:54’te 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

30 Kasım’da Ege Denizi’nde sat 07:20’de 2.1, On İki Adalar’da saat 06:54’te 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 06:51’de ise Van Bağdaşan’da yerin 5.0 km derinliğinde 2.7 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.30 07:02:26 37.8775 26.6572 1.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.30 06:54:03 37.7370 26.4012 12.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.30 06:51:12 38.8425 43.5195 5.0 -.- 2.7 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2020.11.30 05:31:47 39.8003 30.6177 5.4 -.- 1.6 -.- CUMHURIYET-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.11.30 05:15:50 37.8967 26.9418 12.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.30 05:01:26 37.8883 26.8537 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.30 04:35:28 37.6867 26.8883 14.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.30 02:55:49 38.3152 38.7778 2.9 -.- 2.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2020.11.30 02:55:52)

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