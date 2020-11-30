Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem açıklamaları
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar anbean yayınlanıyor. Vatandaşlar depremin nerede olduğunu, şiddetini ve kaç km derinlikte gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğrenebiliyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte son açıklamalar
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Son depremler, 30 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar resmi internet sitelerinde yayınlanıyor. 30 Kasım’da Ege Denizi’nde sat 07:20’de 2.1, On İki Adalar’da saat 06:54’te 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler
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DEPREM Mİ OLDU?
30 Kasım’da Ege Denizi’nde sat 07:20’de 2.1, On İki Adalar’da saat 06:54’te 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 06:51’de ise Van Bağdaşan’da yerin 5.0 km derinliğinde 2.7 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.