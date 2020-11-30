Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem açıklamaları

Son depremler, 30 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar resmi internet sitelerinde yayınlanıyor. 30 Kasım’da Ege Denizi’nde sat 07:20’de 2.1, On İki Adalar’da saat 06:54’te 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler