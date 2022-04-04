Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu açıklamalardan vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyorlar. 4 Nisan'da saat 05:57'de Muğla'da 1.5 büyüklüğünde, saat 05:36'da Akdeniz'de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 03:37'de Akdeniz'de 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.