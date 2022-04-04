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Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

#Son Depremler#Deprem#Deprem Mi Oldu

Son depremler hakkındaki açıklamalar 4 Nisan'da araştırılan konulardan biri oldu. Gerçekleşen depremlerin şiddeti, nerede olduğu ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor.  Vatandaşlar deprem mi oldu, nerede oldu sorularına yanıt arıyorlar. İşte 4 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

1/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu açıklamalardan vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyorlar. 4 Nisan'da saat 05:57'de Muğla'da 1.5 büyüklüğünde, saat 05:36'da Akdeniz'de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 03:37'de Akdeniz'de 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.04.04 05:57:38 37.0835 28.3495 8.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.04 05:36:01 36.9432 27.6743 2.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.04 03:58:23 37.0498 26.6308 5.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.04.04 03:39:39 37.8878 37.7640 8.0 -.- 1.6 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2022.04.04 03:37:38 36.5358 25.5957 20.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.04 03:35:32 39.6878 26.0573 9.3 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.04 03:24:20 37.0748 28.3985 4.6 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.04 03:18:11 40.7088 31.5095 10.0 -.- 1.7 -.- GOLKOY-(BOLU) İlksel

2022.04.04 03:09:27 38.1128 38.4228 5.8 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2022.04.04 03:01:17 37.0700 28.3880 13.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.04 02:45:30 37.0893 28.4123 10.3 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.04 02:42:29 35.8473 29.2148 18.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.04 00:57:37 36.3797 28.7097 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.04 00:54:17 36.3862 28.7103 1.1 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.04 00:06:33 40.8892 31.6218 23.6 -.- 1.6 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel

3/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi



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