Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili detaylı bilgi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. 18 Şubat’ta yapılan açıklamaya göre saat 03:26’da Bingöl’de 2.1 büyüklüğünde, saat 04:18’de Akdeniz’de 2.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.