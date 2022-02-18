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Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Son Depremler#Deprem#Deprem Mi Oldu

Son depremler, 18 Şubat itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 18 Şubat son depremler listesi

1/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili detaylı bilgi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. 18 Şubat’ta yapılan açıklamaya göre saat 03:26’da Bingöl’de 2.1 büyüklüğünde, saat 04:18’de Akdeniz’de 2.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

2022.02.18 07:17:35 36.9700 28.3177 5.0 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.18 05:48:42 39.1683 40.1177 12.1 -.- 2.1 -.- YAYLABAG-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2022.02.18 05:29:05 39.9785 24.1895 12.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.02.18 04:36:51 36.3033 29.5953 7.2 -.- 1.6 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.02.18 04:18:25 36.2868 26.9575 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.18 03:26:51 39.3632 40.3297 4.3 -.- 2.1 -.- KIGI (BINGOL) İlksel

2022.02.18 01:19:13 37.3915 35.9205 8.6 -.- 1.5 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.02.18 00:20:14 37.1953 28.5570 7.6 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.18 00:19:07 39.4615 40.5512 12.9 -.- 1.9 -.- YAGMURPINARI-YEDISU (BINGOL) İlksel

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