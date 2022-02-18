Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili detaylı bilgi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. 18 Şubat’ta yapılan açıklamaya göre saat 03:26’da Bingöl’de 2.1 büyüklüğünde, saat 04:18’de Akdeniz’de 2.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
2022.02.18 07:17:35 36.9700 28.3177 5.0 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.18 05:48:42 39.1683 40.1177 12.1 -.- 2.1 -.- YAYLABAG-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.02.18 05:29:05 39.9785 24.1895 12.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.02.18 04:36:51 36.3033 29.5953 7.2 -.- 1.6 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.02.18 04:18:25 36.2868 26.9575 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.18 03:26:51 39.3632 40.3297 4.3 -.- 2.1 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2022.02.18 01:19:13 37.3915 35.9205 8.6 -.- 1.5 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.02.18 00:20:14 37.1953 28.5570 7.6 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.18 00:19:07 39.4615 40.5512 12.9 -.- 1.9 -.- YAGMURPINARI-YEDISU (BINGOL) İlksel