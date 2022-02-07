Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine göre 7 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar Darıcılar’da saat 05:35’te 1.8 büyüklüğünde, Akdeniz’de saat 04:57’de 2.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.