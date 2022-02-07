Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine göre 7 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar Darıcılar’da saat 05:35’te 1.8 büyüklüğünde, Akdeniz’de saat 04:57’de 2.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.02.07 05:35:05 37.8418 29.7432 5.4 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel2022.02.07 04:57:19 36.0888 28.9235 28.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel2022.02.07 04:03:22 37.8630 26.8207 13.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel2022.02.07 03:40:15 39.6132 40.0298 7.6 -.- 1.2 -.- CAMLICA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel2022.02.07 02:31:00 38.4580 25.7907 3.1 -.- 1.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel2022.02.07 02:29:42 39.3172 41.0633 15.9 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel2022.02.07 01:27:48 39.1197 40.0778 4.0 -.- 1.9 -.- OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel2022.02.06 23:34:30 38.0708 27.4868 9.6 -.- 1.7 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel