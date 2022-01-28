Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Deprem mi oldu sorusuna yanıt veren Kandilli Rasathanesi sarsıntının nerede, kaç şiddetinde ve saat kaçta gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre saat 06:57’de Akdeniz’de yerin 6.5 km. derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.