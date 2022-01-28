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Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

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Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. En son nerede depremin olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğrenilebiliyor. 28 Ocak tarihinin gelmesi ile beraber araştırmalar hızlandı. Günün en büyük sarsıntı haberi Akdeniz’den geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

1/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Deprem mi oldu sorusuna yanıt veren Kandilli Rasathanesi sarsıntının nerede, kaç şiddetinde ve saat kaçta gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre saat 06:57’de Akdeniz’de yerin 6.5 km. derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

2/3SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.01.28 06:57:44 35.1863 32.0568 6.5 -.- 4.2 4.1 AKDENIZ İlksel

2022.01.28 06:37:53 35.8345 33.3318 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.28 05:04:07 36.0982 29.7022 27.4 -.- 1.3 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.01.28 04:55:22 37.5550 29.4320 16.1 -.- 1.0 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.01.28 04:37:14 35.4062 32.0927 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.28 03:53:58 37.7100 25.8533 49.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.28 01:57:27 37.5848 29.5067 8.1 -.- 1.9 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.01.28 01:14:38 37.5780 29.4820 15.4 -.- 1.4 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.01.28 00:58:31 37.2547 29.6032 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel

3/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması



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