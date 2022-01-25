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Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

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Son depremler ile ilgili açıklamalar sarsıntıların ardından araştırılıyor. Gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği ve nerede olduğu ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlara duyuruluyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 25 Ocak son depremler listesi

1/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son depremler ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Ocak Salı günü sabah saat 0624’de Gökova Körfezi’nde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Saat 05:25’te ise Bulgaristan’da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.25 06:24:59 36.8378 27.8802 16.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.25 06:20:34 40.0368 41.8490 20.2 -.- 1.4 -.- SAVATLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.25 05:25:26 41.5513 23.9472 5.0 -.- 3.6 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.01.25 05:08:14 39.2873 40.2282 5.0 -.- 2.4 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel

2022.01.25 04:46:47 38.3253 30.3990 11.8 -.- 1.2 -.- SOGUCAK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.01.25 02:49:50 40.3597 24.1825 6.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.25 02:33:18 37.8132 26.6928 5.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.25 01:07:57 38.6807 39.7292 22.3 -.- 1.2 -.- HACISAM-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.01.25 01:04:43 34.8778 25.3032 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.25 00:26:04 38.4445 39.2303 4.3 -.- 1.3 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.01.25 00:21:22 35.4242 32.2255 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.25 00:12:31 38.4665 39.2207 4.2 -.- 2.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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