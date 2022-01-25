Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son depremler ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Ocak Salı günü sabah saat 0624’de Gökova Körfezi’nde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Saat 05:25’te ise Bulgaristan’da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.