Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Deprem mi oldu sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen depremlerin şiddetini, nerede olduğunu ve derinliğini öğrenebiliyorlar. Peki, 26 Kasım’da en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son deremler
Son depremler listesi, 26 Kasım itibari ile yoğun ilgi görüyor. En son nerede depremin olduğu bu liste üzerinden öğrenilebiliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Kasım’da sabah saatlerinde Balıkesir Edremit’te 2.3 büyüklüğünde yerin 10.2 km derinliğinde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 06:43’te gerçekleşti.
BüyüklükTarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.26 06:43:43 39.7163 27.0542 10.2 -.- 2.3 -.- YASYER-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2021.11.26 06:40:15 39.7357 27.0443 6.9 -.- 1.6 -.- YASYER-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2021.11.26 06:30:40 36.2848 27.0782 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.26 06:21:41 41.3573 44.0303 2.9 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2021.11.26 05:56:35 36.4983 27.1577 4.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.26 04:22:59 39.8475 41.7997 28.9 -.- 1.2 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.26 04:15:09 40.2760 35.4430 5.3 -.- 1.4 -.- ALAN-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2021.11.26 04:00:42 41.8145 41.2195 12.8 -.- 2.0 -.- ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) İlksel
2021.11.26 03:03:40 37.8612 26.9237 9.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.26 02:39:39 37.5497 33.6225 5.0 -.- 1.5 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2021.11.26 01:43:09 36.3870 27.1798 9.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.26 01:38:09 38.6638 35.3417 4.2 -.- 1.8 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2021.11.26 01:25:03 38.8537 26.7733 7.8 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.26 01:08:33 35.3238 27.0480 16.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.26 01:07:35 39.7967 41.8360 5.0 -.- 2.7 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.26 01:03:09 38.4217 38.8182 5.0 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.26 00:43:32 39.7190 41.8503 17.8 -.- 1.9 -.- ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.26 00:14:11 39.1978 27.5127 8.1 -.- 1.3 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.11.26 00:07:42 39.1775 27.4795 9.1 -.- 2.9 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
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2021.11.26 06:43:43 39.7163 27.0542 10.2 -.- 2.3 -.- YASYER-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2021.11.26 06:40:15 39.7357 27.0443 6.9 -.- 1.6 -.- YASYER-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2021.11.26 06:30:40 36.2848 27.0782 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.26 06:21:41 41.3573 44.0303 2.9 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2021.11.26 05:56:35 36.4983 27.1577 4.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.26 04:22:59 39.8475 41.7997 28.9 -.- 1.2 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.26 04:15:09 40.2760 35.4430 5.3 -.- 1.4 -.- ALAN-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2021.11.26 04:00:42 41.8145 41.2195 12.8 -.- 2.0 -.- ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) İlksel
2021.11.26 03:03:40 37.8612 26.9237 9.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.26 02:39:39 37.5497 33.6225 5.0 -.- 1.5 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2021.11.26 01:43:09 36.3870 27.1798 9.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.26 01:38:09 38.6638 35.3417 4.2 -.- 1.8 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2021.11.26 01:25:03 38.8537 26.7733 7.8 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.26 01:08:33 35.3238 27.0480 16.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.26 01:07:35 39.7967 41.8360 5.0 -.- 2.7 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.26 01:03:09 38.4217 38.8182 5.0 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.26 00:43:32 39.7190 41.8503 17.8 -.- 1.9 -.- ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.26 00:14:11 39.1978 27.5127 8.1 -.- 1.3 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.11.26 00:07:42 39.1775 27.4795 9.1 -.- 2.9 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel