Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler listesi, 26 Kasım itibari ile yoğun ilgi görüyor. En son nerede depremin olduğu bu liste üzerinden öğrenilebiliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Kasım’da sabah saatlerinde Balıkesir Edremit’te 2.3 büyüklüğünde yerin 10.2 km derinliğinde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 06:43’te gerçekleşti.