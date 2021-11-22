Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Dün saat 23:35'de ise Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 22 Kasım'da saat 07:07'de Kütahya Simav'da 2.1 büyüklüğünde sarsıntı oldu.