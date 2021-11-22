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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 07:32 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalardan gerçekleşen depremlerin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğunu öğrenebiliyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Dün saat 23:35'de ise Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 22 Kasım'da saat 07:07'de Kütahya Simav'da 2.1 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

22 Kasım'da saat 07:07'de Kütahya Simav'da 2.1 büyüklüğünde, saat 05:54'te Burdur Bucak'ta 1.8 büyüklüğünde, saat 04:28'de Malatya Kale'de 2.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Dün saat 23:35'de ise Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel

2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
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