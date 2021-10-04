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Haber Giriş: 04 Ekim 2021 - 08:39 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile depremin saat kaçta olduğu, şiddeti ve derinliği belli oluyor. Vatandaşlar, deprem mi oldu sorusunun yanıtını bu açıklamalarda buluyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler

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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin detaylarını Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğreniyorlar. 4 Ekim'de saat 07:44'de Çanakkale Ayvacık'ta 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.1 olarak duyuruldu. Muğla'da saat 07:30'da 1.8, Akdeniz Oniki Adalar'da saat 06:48'de 2.0 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

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arih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.10.04 07:44:45 39.4878 26.3218 8.1 -.- 2.1 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2021.10.04 07:30:13 37.4795 27.6798 5.0 -.- 1.8 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel2021.10.04 06:48:28 36.2853 27.1685 13.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.10.04 06:19:41 40.7985 27.6897 12.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel2021.10.04 06:12:10 40.8057 27.7400 7.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel2021.10.04 05:57:27 38.0855 27.1355 11.5 -.- 1.5 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel2021.10.04 05:28:22 37.8918 26.9660 6.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2021.10.04 04:56:15 37.4898 30.3737 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAYLA-(BURDUR) İlksel2021.10.04 04:51:14 35.9697 28.9462 20.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel2021.10.04 04:48:28 38.9805 42.0378 5.0 -.- 2.8 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel2021.10.04 04:25:08 41.7532 25.5123 4.2 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel

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