Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin detaylarını Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğreniyorlar. 4 Ekim'de saat 07:44'de Çanakkale Ayvacık'ta 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.1 olarak duyuruldu. Muğla'da saat 07:30'da 1.8, Akdeniz Oniki Adalar'da saat 06:48'de 2.0 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.