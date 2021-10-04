Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile depremin saat kaçta olduğu, şiddeti ve derinliği belli oluyor. Vatandaşlar, deprem mi oldu sorusunun yanıtını bu açıklamalarda buluyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler
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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin detaylarını Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğreniyorlar. 4 Ekim'de saat 07:44'de Çanakkale Ayvacık'ta 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.1 olarak duyuruldu. Muğla'da saat 07:30'da 1.8, Akdeniz Oniki Adalar'da saat 06:48'de 2.0 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.