Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 27 Eylül'de saat 06:46'da Akdeniz'de Girit Adası'nda 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.