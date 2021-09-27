Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğu öğreniliyor. Vatandaşlar geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan sarsıntıların ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte gerçekleşen son depremler hakkında açıklamalar
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Deprem ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 27 Eylül'de saat 06:46'da Akdeniz'de Girit Adası'nda 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.
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27 Eylül'de saat 06:46'da Akdeniz'de Girit Adası'nda 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.