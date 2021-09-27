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Haber Giriş: 27 Eylül 2021 - 07:35 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğu öğreniliyor. Vatandaşlar geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan sarsıntıların ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte gerçekleşen son depremler hakkında açıklamalar

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Deprem ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 27 Eylül'de saat 06:46'da Akdeniz'de Girit Adası'nda 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.

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27 Eylül'de saat 06:46'da Akdeniz'de Girit Adası'nda 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.27 06:52:55 38.5527 39.1668 5.9 -.- 1.4 -.- BALLICA-(ELAZIG) İlksel

2021.09.27 06:46:32 35.2923 25.9088 5.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 06:22:53 38.9962 30.2440 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.09.27 06:16:57 36.4507 27.2798 13.2 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 06:15:29 36.4888 27.1420 2.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 05:16:37 36.4577 27.2648 16.9 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 05:07:53 36.5203 27.3287 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 04:55:17 36.3867 27.1705 21.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 04:45:06 37.8212 26.7838 5.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.09.27 04:37:28 38.5197 39.1607 5.4 -.- 2.8 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel

2021.09.27 04:23:27 36.4383 27.1898 7.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 04:16:51 38.0498 27.1588 5.6 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.09.27 03:43:45 39.5223 28.9918 2.7 -.- 1.7 -.- GEVREKLER-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2021.09.27 02:50:09 36.5918 27.4348 21.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.27 02:47:09 36.4557 25.4478 6.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

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