Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu Erzurum ve Bingöl'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika deprem açıklamaları yapılıyor. 14 Haziran'da Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ise saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz.' dedi.