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Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 18:07,

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. En son deprem nerede oldu? 14 Haziran'da Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 5 km olduğunu duyurdu. AFAD ise saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz.' dedi.

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Deprem mi oldu sorusu Erzurum ve Bingöl'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika deprem açıklamaları yapılıyor. 14 Haziran'da  Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ise saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz.' dedi.

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Bingöl Karlıova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 5 km olduğunu duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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