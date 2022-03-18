Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu araştırılan konulardan biri oldu. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Buna göre 18 Mart’ta saat 04:50’de Balıkesir’de 2.1 büyüklüğünde, saat 02:25’te Bingöl’de 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.