Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu araştırılan konulardan biri oldu. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Buna göre 18 Mart’ta saat 04:50’de Balıkesir’de 2.1 büyüklüğünde, saat 02:25’te Bingöl’de 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.18 04:50:30 39.6883 28.4402 7.6 -.- 2.1 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.03.18 02:25:38 39.0745 40.7682 6.5 -.- 1.7 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2022.03.18 01:31:54 36.8333 27.9867 5.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.18 01:13:01 39.8682 39.0423 7.2 -.- 2.6 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.03.18 01:05:56 39.1515 27.7822 8.6 -.- 2.3 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel