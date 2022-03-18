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Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

#Son Depremler#Deprem#Deprem Mi Oldu

Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor. Depremlerin şiddeti, saat kaçta gerçekleştiği ve nerede olduğu bilgisi listede detaylı olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ayrıntılarını öğrenebiliyorlar. Peki, Deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte 18 Mart son depremler listesi

1/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu araştırılan konulardan biri oldu. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Buna göre 18 Mart’ta saat 04:50’de Balıkesir’de 2.1 büyüklüğünde, saat 02:25’te Bingöl’de 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2/3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.03.18 04:50:30 39.6883 28.4402 7.6 -.- 2.1 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.03.18 02:25:38 39.0745 40.7682 6.5 -.- 1.7 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel

2022.03.18 01:31:54 36.8333 27.9867 5.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.18 01:13:01 39.8682 39.0423 7.2 -.- 2.6 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2022.03.18 01:05:56 39.1515 27.7822 8.6 -.- 2.3 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

3/3Son depremler: Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları



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