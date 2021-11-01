Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Vatandaşlar bu listeye göre depremin nerede olduğunu ve şiddetini öğrenebiliyorlar. Sabah saatlerinin en yüksek sarsıntısı Girit Adası’nda gerçekleşti. Peki, deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler hakkında veriler
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım’da saat 07:39’da Antalya Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde, saat 07:20’de 3.3 büyüklüğünde Girit Adası’nda, saat 06:22’de Çınarcık’ta 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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1 Kasım’da saat 07:39’da Antalya Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde, saat 07:20’de 3.3 büyüklüğünde Girit Adası’nda, saat 06:22’de Çınarcık’ta 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.