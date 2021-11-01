Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım’da saat 07:39’da Antalya Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde, saat 07:20’de 3.3 büyüklüğünde Girit Adası’nda, saat 06:22’de Çınarcık’ta 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.