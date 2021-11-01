MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi deprem listesi
GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi deprem listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 08:12 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Vatandaşlar bu listeye göre depremin nerede olduğunu ve şiddetini öğrenebiliyorlar. Sabah saatlerinin en yüksek sarsıntısı Girit Adası’nda gerçekleşti. Peki, deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler hakkında veriler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım’da saat 07:39’da Antalya Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde, saat 07:20’de 3.3 büyüklüğünde Girit Adası’nda, saat 06:22’de Çınarcık’ta 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2

1 Kasım’da saat 07:39’da Antalya Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde, saat 07:20’de 3.3 büyüklüğünde Girit Adası’nda, saat 06:22’de Çınarcık’ta 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.01 07:39:23 36.2893 31.8543 71.3 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 07:20:00 35.4115 25.0057 46.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 06:22:34 40.6693 29.1028 6.0 -.- 1.5 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.11.01 06:18:38 39.5683 27.5727 9.9 -.- 1.5 -.- BUYUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2021.11.01 06:11:48 37.9663 27.1412 13.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 05:31:45 36.4482 27.4358 14.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 05:18:34 40.6470 42.1090 3.0 -.- 1.9 -.- YOLBOYU-OLTU (ERZURUM) İlksel

2021.11.01 02:28:52 37.7457 27.0612 7.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 02:08:49 36.4507 27.1780 4.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 02:03:20 37.8288 26.9825 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.31 23:40:05 35.1602 25.2358 9.7 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.31 23:29:13 38.2143 28.7723 5.2 -.- 2.0 -.- BAHADIRLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel

2021.10.31 23:21:10 37.0847 35.9890 8.0 -.- 1.8 -.- DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.10.31 22:39:55 35.1483 25.1827 6.7 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.31 22:34:07 35.1342 25.1835 3.6 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi