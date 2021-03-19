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Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 08:00 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıklamaları

Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin nerede olduğu, şiddeti ve ne kadar derinlikte gerçekleştiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 19 Mart son depremler listesi

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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Mart’ta saat 06:58’de Bingöl Karlıova’da 2.1 büyüklüğünde yerin 1.5 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Saat 06:58’de Bingöl Karlıova’da 2.1 büyüklüğünde yerin 1.5 km derinliğinde deprem meydana geldi. Türkiye-İran Sınır Bölgesinde saat 05:44’de 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.03.19 06:58:14 39.3650 40.7770 1.5 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.03.19 05:44:49 38.1488 44.5750 5.0 -.- 3.3 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.03.19 05:03:08 39.0372 27.8592 5.0 -.- 1.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.03.19 05:02:17 40.6605 33.5985 15.6 -.- 1.5 -.- AYAN-(CANKIRI) İlksel

2021.03.19 04:25:12 38.3028 38.8400 7.2 -.- 1.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.19 04:05:36 39.2773 29.2323 6.3 -.- 1.3 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel

2021.03.19 04:03:33 38.5497 39.3143 7.0 -.- 1.4 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel

2021.03.19 03:25:30 37.9332 26.9795 16.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.19 03:02:39 36.4943 25.4435 1.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.19 02:59:20 36.9945 27.6195 17.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.19 02:07:00 40.2157 29.9600 4.5 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BILECIK) İlksel

2021.03.19 01:03:17 37.7388 26.1073 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.19 00:38:14 35.1828 32.6993 5.0 -.- 2.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.03.19 00:23:34 36.1765 27.6000 12.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.19 00:17:48 39.3228 27.6737 5.2 -.- 1.3 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA) İlksel

2021.03.19 00:14:04 37.1917 27.8002 15.0 -.- 1.5 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel

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