Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıklamaları
Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin nerede olduğu, şiddeti ve ne kadar derinlikte gerçekleştiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 19 Mart son depremler listesi
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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Mart’ta saat 06:58’de Bingöl Karlıova’da 2.1 büyüklüğünde yerin 1.5 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar
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DEPREM Mİ OLDU?
Saat 06:58’de Bingöl Karlıova’da 2.1 büyüklüğünde yerin 1.5 km derinliğinde deprem meydana geldi. Türkiye-İran Sınır Bölgesinde saat 05:44’de 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.