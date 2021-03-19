Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Mart’ta saat 06:58’de Bingöl Karlıova’da 2.1 büyüklüğünde yerin 1.5 km derinliğinde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar