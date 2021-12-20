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Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 08:47 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu bu açıklamalar ile öğrenebiliyorlar. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 20 Aralık son depremler listesi

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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Aralık'ta saat 07:05'te Aydın'da 1.7 büyüklüğünde, saat 06:46'da Muğla'da 2.7 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

20 Aralık'ta saat 07:05'te Aydın'da 1.7 büyüklüğünde, saat 06:46'da Muğla'da 2.7 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.12.20 07:05:01 37.8870 27.6965 7.6 -.- 1.7 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2021.12.20 06:46:18 37.0632 28.4113 3.1 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.20 06:30:56 37.8705 32.0793 5.1 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.12.20 06:29:59 38.0432 38.1425 2.3 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2021.12.20 06:04:49 40.4448 29.2170 7.5 -.- 1.4 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.12.20 05:59:29 40.1577 31.7620 8.8 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.20 05:00:59 40.4435 29.2028 6.8 -.- 1.3 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.12.20 04:40:03 35.2240 25.3042 9.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 02:45:17 37.8457 26.3270 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 02:17:09 37.8100 26.3425 2.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.20 02:12:57 37.8305 26.3435 8.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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