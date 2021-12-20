Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Aralık'ta saat 07:05'te Aydın'da 1.7 büyüklüğünde, saat 06:46'da Muğla'da 2.7 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.