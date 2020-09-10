Son depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika açıklamaları
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika deprem açıklamaları araştırılıyor. Vatandaşlar yaşanan sarsıntıların ardından depremin büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek istiyorlar. Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. İşte bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen sarsıntılar…
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Depremler ile ilgili son dakika açıklamaları, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar yaşanan sarsıntıların ardından güncel gelişmeleri takip ediyorlar. Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. 10 Eylül’de ise en son Akdeniz’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre gerçekleşen son depremler
SON DEPREMLER 10 Eylül’de Akdeniz’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sabah saat 06:28’de ise Elazığ’da 1.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin derinliği 7 km olarak açıklandı.
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği