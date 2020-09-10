Son depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika açıklamaları

Depremler ile ilgili son dakika açıklamaları, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar yaşanan sarsıntıların ardından güncel gelişmeleri takip ediyorlar. Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. 10 Eylül’de ise en son Akdeniz’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre gerçekleşen son depremler



SON DEPREMLER

10 Eylül’de Akdeniz’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sabah saat 06:28’de ise Elazığ’da 1.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.



Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin derinliği 7 km olarak açıklandı.