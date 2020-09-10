MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika açıklamaları
GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika açıklamaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 08:48 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika açıklamaları

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika deprem açıklamaları araştırılıyor. Vatandaşlar yaşanan sarsıntıların ardından depremin büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek istiyorlar. Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. İşte bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen sarsıntılar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Depremler ile ilgili son dakika açıklamaları, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar yaşanan sarsıntıların ardından güncel gelişmeleri takip ediyorlar. Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. 10 Eylül’de ise en son Akdeniz’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre gerçekleşen son depremler

SON DEPREMLER
10 Eylül’de Akdeniz’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sabah saat 06:28’de ise Elazığ’da 1.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Dün AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Depremlerin derinliği 7 km olarak açıklandı.

2
Abone Olgoogle-news



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.09.10 07:04:42 36.4512 28.7112 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.10 06:28:12 38.4935 39.1500 13.8 -.- 1.3 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020.09.10 06:17:17 40.6638 27.4203 6.6 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 05:31:06 36.8965 27.5825 7.2 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.10 05:26:15 40.6772 31.6562 11.6 -.- 1.6 -.- CAMYAYLA-(BOLU) İlksel

2020.09.10 04:55:04 37.9338 27.0820 8.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.10 03:33:03 40.6802 27.4215 12.3 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 03:31:20 40.7137 27.4263 15.0 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 03:23:43 40.7408 27.4427 16.2 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 03:19:35 40.6792 27.4012 11.6 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 03:13:06 38.2908 39.0240 11.1 -.- 1.2 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

AFAD SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020.09.10 03:03:31 40.6545 27.4182 3.2 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 02:35:32 39.0467 40.7405 6.8 -.- 1.7 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel

2020.09.10 02:26:15 39.1242 27.8085 8.9 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.09.10 02:12:45 38.4825 26.2867 4.6 -.- 2.1 -.- KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.10 01:56:39 38.8825 43.5000 2.1 -.- 1.5 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel

2020.09.10 01:42:26 40.7110 27.4017 15.2 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 01:38:16 40.6700 27.4493 10.9 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 01:35:03 40.7495 27.4870 2.4 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 01:31:38 40.7023 27.4030 14.8 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 01:31:18 38.7143 43.3623 16.3 -.- 1.9 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel

2020.09.10 01:24:46 40.7053 27.4375 6.9 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 01:10:40 39.3137 41.0447 4.9 -.- 3.0 2.7 KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.09.10 00:29:18 40.6908 27.4240 8.3 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.10 00:06:50 40.6998 27.4092 11.9 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 23:41:11 40.7000 27.4338 10.3 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 23:36:18 39.3168 41.0158 4.9 -.- 2.0 -.- KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.09.09 23:24:42 40.7273 27.4213 5.4 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 23:20:31 40.7030 27.4177 12.8 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 22:54:22 39.3730 41.0078 5.4 -.- 1.9 -.- DORTYOL-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.09.09 22:54:12 40.6972 27.4300 9.0 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 22:53:11 38.8765 43.5622 8.7 -.- 2.4 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2020.09.09 22:46:56 40.7023 27.4213 12.5 -.- 3.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 22:39:11 40.6940 27.4257 10.3 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 22:32:32 39.3302 41.0182 4.8 -.- 4.1 4.2 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.09.09 22:32:33)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi