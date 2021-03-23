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Gündem
Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 08:33 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi açıklaması

Son dakika depremler ile ilgili açıklamalar gündemde yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte son dakika açıklamaları

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Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler yayınlanıyor. 23 Mart'ta saat 07:17'de Erzurum'da 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde saat 07:17'de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:14'te ise Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

23 Mart'ta saat 07:17'de Erzurum'da 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde saat 07:17'de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:14'te ise Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.03.23 07:17:24 39.7237 41.7742 11.7 -.- 1.9 -.- ASAGIKIZILKALE-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.03.23 07:17:23 37.9537 25.9907 6.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2021.03.23 07:17:24)

2021.03.23 07:14:18 34.4445 33.8462 16.8 -.- 2.2 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2021.03.23 06:28:24 40.4962 34.2945 1.6 -.- 2.1 -.- KARAKISIK-UGURLUDAG (CORUM) İlksel

2021.03.23 06:18:06 38.4198 39.1972 5.0 -.- 1.5 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.03.23 06:05:52 39.0247 27.8760 8.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.03.23 05:53:49 36.4392 28.1493 69.3 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.23 05:36:21 36.1302 27.4823 48.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.23 05:12:07 40.6247 29.0908 6.4 -.- 1.7 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.03.23 01:46:30 37.2948 35.2242 9.1 -.- 2.2 -.- EGLENCE-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.03.23 00:54:07 36.9122 27.3662 29.6 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.23 00:52:14 37.8285 27.3922 2.3 -.- 1.1 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.03.23 00:07:39 37.8380 26.7648 7.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.23 00:05:43 37.6163 30.0667 5.0 -.- 1.9 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel

2021.03.22 23:41:19 37.7552 27.2538 9.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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