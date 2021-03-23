Son depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi açıklaması
Son dakika depremler ile ilgili açıklamalar gündemde yer alıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte son dakika açıklamaları
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Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler yayınlanıyor. 23 Mart'ta saat 07:17'de Erzurum'da 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde saat 07:17'de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:14'te ise Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU?
23 Mart'ta saat 07:17'de Erzurum'da 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde saat 07:17'de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:14'te ise Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.