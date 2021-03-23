Son depremler: Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi açıklaması

Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler yayınlanıyor. 23 Mart'ta saat 07:17'de Erzurum'da 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde saat 07:17'de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07:14'te ise Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.