Son depremler, deprem mi oldu? İşte 17 Nisan nerede deprem oldu sorusunun cevabı
Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve az hissedilen depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Vatandaşların belli belirsiz hissettiği sarsıntıların ardından deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinde cevap buluyor. İşte 17 Nisan son depremler listesi ve detaylar
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Mersinde deprem son dakika Kandilli verilerine yansıdı. Mersin Silifke, Mut ve Akdeniz'in bazı bölgelerinden hissedilen deprem Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 3.6 olarak yansıdı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı. Son dakika depremin ardından vatandaşlar, Mersin'de son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Nisan son deprem listesi
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Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 17 Nisan 2021 son depremler listesi...