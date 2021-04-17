Son depremler, deprem mi oldu? İşte 17 Nisan nerede deprem oldu sorusunun cevabı

Mersinde deprem son dakika Kandilli verilerine yansıdı. Mersin Silifke, Mut ve Akdeniz'in bazı bölgelerinden hissedilen deprem Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 3.6 olarak yansıdı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı. Son dakika depremin ardından vatandaşlar, Mersin'de son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Nisan son deprem listesi