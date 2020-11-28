Son depremler: Deprem mi oldu.. En son nerede deprem oldu.. İşte Türkiye deprem listesinde son durum
Az önce deprem mi oldu ve en son nerede deprem oldu sorularının cevapları vatandaşlar tarafından sıklıkla internette aranan konular arasında yer alıyor. Deprem olan kentlere komşu olan illerde az da olsa depremi hisseden vatandaşlar hangi bölgede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu internette araştırıyorlar. Son olarak dün Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurulurken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Baya şiddetliydi, olumsuz bir haber gelmedi." ifadelerini kullandı. Öte yandan saat 11.34’te de Malatya’nın Söğütlü-Pütürge ilçelerinde 3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.
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Dün saat 11.27'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem çevre illerde de hissedilirken, AFAD, depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurdu.Elazığ'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
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7 DAKİKA SONRA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI
Öte yandan saat 11.34’te de Malatya’nın Söğütlü-Pütürge ilçelerinde 3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.
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2020.11.28 12:09:05 37.8350 26.7212 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel