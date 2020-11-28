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Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 13:05 | 

Son depremler: Deprem mi oldu.. En son nerede deprem oldu.. İşte Türkiye deprem listesinde son durum

Az önce deprem mi oldu ve en son nerede deprem oldu sorularının cevapları vatandaşlar tarafından sıklıkla internette aranan konular arasında yer alıyor. Deprem olan kentlere komşu olan illerde az da olsa depremi hisseden vatandaşlar hangi bölgede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu internette araştırıyorlar. Son olarak dün Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurulurken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Baya şiddetliydi, olumsuz bir haber gelmedi." ifadelerini kullandı. Öte yandan saat 11.34’te de Malatya’nın Söğütlü-Pütürge ilçelerinde 3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

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Dün saat 11.27'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem çevre illerde de hissedilirken, AFAD, depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurdu.Elazığ'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

27 DAKİKA SONRA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI
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7 DAKİKA SONRA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI

Öte yandan saat 11.34’te de Malatya’nın Söğütlü-Pütürge ilçelerinde 3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

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2020.11.28 12:09:05 37.8350 26.7212 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 10:55:30 39.7523 43.5952 6.4 -.- 2.9 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2020.11.28 10:13:32 40.5908 29.0078 2.4 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.28 10:13:13 40.5585 28.9877 4.8 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.11.28 10:11:47 40.5830 28.9788 9.1 -.- 2.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.28 09:36:46 39.8962 40.8448 5.0 -.- 2.8 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2020.11.28 09:28:56 38.1797 38.6135 3.2 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.11.28 09:14:35 40.5875 29.0040 3.2 -.- 1.3 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.28 08:58:59 40.5808 29.0085 2.3 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.28 08:58:38 40.5922 28.9893 4.2 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.28 08:57:50 40.5893 29.0075 2.4 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.28 08:47:22 40.0027 41.4025 1.6 -.- 3.5 3.5 KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2020.11.28 08:17:07 37.8825 27.1455 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 08:00:30 37.8677 26.9507 12.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 07:37:12 38.9850 27.8732 3.0 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.28 07:28:20 37.9008 26.4502 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 06:48:29 39.3597 25.7193 11.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 06:40:25 37.8332 27.1490 8.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 06:30:23 38.9695 27.8605 7.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.28 06:25:45 37.8567 26.8333 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 06:06:53 37.7077 25.9735 11.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.28 05:49:27 38.2348 38.5892 5.7 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.11.28 05:33:35 37.9617 27.1152 11.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 05:22:28 36.8913 27.6188 13.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.11.28 04:43:33 37.9345 26.6970 17.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 04:22:16 38.5752 40.9772 6.3 -.- 2.1 -.- ISLAMKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2020.11.28 04:13:54 39.3537 25.6973 9.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 03:59:09 36.1720 27.5973 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.28 03:51:22 37.8077 26.9950 16.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 03:29:40 37.8833 26.9252 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 03:27:02 38.9830 27.8475 5.9 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.28 03:04:57 37.9942 27.2272 11.1 -.- 1.6 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.28 02:50:27 38.2367 28.7767 8.4 -.- 1.4 -.- BAHADIRLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel

2020.11.28 02:41:45 38.0088 26.2287 9.2 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI İlksel

2020.11.28 02:40:31 38.1328 38.7847 13.3 -.- 1.4 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.11.28 02:29:45 37.8958 26.8733 21.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 01:41:04 39.1468 29.0207 9.2 -.- 2.3 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.11.28 01:32:10 37.6782 27.1553 17.6 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 01:16:09 36.1975 27.5715 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.28 01:13:43 37.9085 27.1055 2.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 00:55:54 35.9172 27.0573 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.28 00:41:46 36.4258 29.5222 13.0 -.- 1.9 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.11.28 00:36:02 37.9122 27.3017 11.2 -.- 1.3 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.11.28 00:11:16 37.7665 26.9965 7.6 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.28 00:05:30 37.7700 27.1173 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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