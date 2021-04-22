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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 15:48 | 

Son depremler.. Deprem mi oldu? En son hangi bölgede deprem oldu.. İşte 22 Nisan deprem listesi

Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından sarsıntıları az hisseden veya çevre illerde yaşanan depremlerin etkisiyle sarsıntı hisseden vatandaşlar internette deprem mi oldu sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından günlük deprem listesi ile illerdeki son durum liste halinde not tutuluyor.. İşte yaşanan son depremler ve 22 Nisan depremlerin listesi

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1

Balıkesir'de son dakika deprem Kandilli verilerine yansıdı. Kandilli verilerine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'de yaşanan deprem kentte yaşayanları tedirgin etti. Deprem Akhisar, Soma, İzmir ver Bursa'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli 22 Nisan son dakika deprem listesi

2SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

2021.04.22 15:28:33 39.4010 31.5493 0.0 -.- 1.5 -.- YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
2021.04.22 14:36:44 38.2760 38.7552 5.4 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2021.04.22 14:02:00 36.2123 30.5272 18.4 -.- 1.9 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2021.04.22 13:22:06 39.9003 33.2258 0.0 -.- 1.5 -.- ELMADAG (ANKARA)
2021.04.22 13:09:20 36.3775 27.2228 8.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 13:08:10 37.8757 29.1373 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI)
2021.04.22 12:40:20 37.8600 27.0103 2.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.22 12:19:07 36.2400 33.6887 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
2021.04.22 12:18:20 40.6255 26.5317 5.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-KESAN (EDIRNE)
2021.04.22 12:09:39 39.8772 26.2702 1.6 -.- 0.9 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
2021.04.22 11:52:55 39.1168 28.1132 3.2 -.- 2.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2021.04.22 11:37:30 39.8880 28.8523 0.0 -.- 1.2 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
2021.04.22 10:52:43 37.9215 43.8117 26.4 -.- 2.6 -.- AYDEMIR-BASKALE (VAN)
2021.04.22 10:48:24 36.2983 27.1653 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 10:28:21 39.9140 28.8315 0.0 -.- 1.5 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
2021.04.22 10:23:27 38.5930 33.8287 2.4 -.- 2.3 -.- SARAYHAN-(AKSARAY)
2021.04.22 10:01:35 39.1253 28.1643 3.6 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.22 09:40:32 36.3570 27.3105 22.0 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 09:35:38 39.4403 24.2022 3.5 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI
2021.04.22 09:26:54 35.0862 25.1852 2.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 09:10:51 36.4273 27.2123 7.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 09:09:36 39.3563 25.8602 19.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2021.04.22 09:00:57 36.3930 27.2930 5.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 08:37:42 40.1530 29.9688 0.0 -.- 1.6 -.- BILECIK (BILECIK)
2021.04.22 08:28:21 36.4238 27.2198 7.2 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 08:26:19 36.3573 27.2963 9.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 07:55:48 38.5713 27.2012 1.5 -.- 1.6 -.- ALANICI-MENEMEN (IZMIR)
2021.04.22 07:41:55 36.4085 27.1535 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 07:37:01 39.1265 28.1018 5.8 -.- 2.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2021.04.22 07:25:16 38.9367 42.2512 28.0 -.- 1.7 -.- GUNYURDU-BULANIK (MUS)
2021.04.22 07:19:51 36.3342 27.2130 15.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 07:15:14 36.4322 27.3055 25.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 07:09:59 36.3733 27.2292 10.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 07:09:00 36.4635 27.1225 8.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

3

2021.04.22 07:08:08 39.1358 28.1450 2.8 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.22 07:04:38 39.1260 28.1108 5.0 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.22 07:00:06 36.3978 27.2725 7.8 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 06:55:22 36.4322 27.2643 6.7 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 06:43:48 39.1087 28.1660 8.2 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.22 06:37:54 36.5053 27.0575 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 06:31:31 36.4095 27.2053 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 06:20:02 37.1990 35.3923 20.5 -.- 1.4 -.- EGECIUSAGI-SARICAM (ADANA)
2021.04.22 05:54:21 36.3437 27.2062 14.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 05:41:15 38.0688 27.1932 12.7 -.- 1.2 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
2021.04.22 05:36:43 39.4035 27.7840 5.0 -.- 2.6 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR)
2021.04.22 05:29:50 41.6432 32.4993 4.0 -.- 2.2 -.- KAYADIBI-(BARTIN)
2021.04.22 05:23:23 36.4492 27.1820 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 05:17:01 36.4585 27.1058 5.5 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 05:07:26 36.4105 27.1572 7.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 04:46:10 37.7740 36.2572 8.5 -.- 0.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2021.04.22 04:42:55 36.4267 27.1213 10.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 04:27:07 36.0363 27.1252 8.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.04.22 04:25:42 36.3347 27.1892 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 04:09:51 39.0820 28.0223 10.6 -.- 1.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2021.04.22 03:47:08 36.4393 27.1507 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 03:41:23 36.3940 27.1977 7.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 03:40:43 36.3892 27.2507 12.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 03:09:11 36.3358 27.2630 7.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 03:06:13 36.4287 27.1307 5.0 -.- 3.9 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 02:51:08 39.0798 28.1295 18.7 -.- 1.8 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
2021.04.22 02:51:03 36.4645 27.1315 9.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 02:47:11 37.8205 27.0833 2.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.22 02:35:31 37.8878 27.2368 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.22 02:30:36 36.4508 27.1148 1.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 02:27:49 40.7782 27.5162 13.9 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2021.04.22 02:12:45 36.4303 27.0887 5.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 02:12:39 38.4530 26.7660 17.4 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.22 01:49:23 36.2702 27.2640 12.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 01:39:28 34.7107 25.3582 20.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.04.22 01:38:19 36.3688 27.2108 1.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 01:17:10 39.0953 28.1853 5.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.22 01:09:07 37.8600 26.8937 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.22 01:06:18 36.3840 27.1550 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 01:06:11 37.8660 26.2313 10.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2021.04.22 01:02:59 37.9583 25.8615 10.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2021.04.22 00:48:42 35.6155 26.9427 7.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.04.22 00:44:12 36.4370 27.2217 19.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 00:32:11 36.4337 27.1518 6.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.22 00:26:34 39.1357 28.0590 9.6 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)

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