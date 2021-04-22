Son depremler.. Deprem mi oldu? En son hangi bölgede deprem oldu.. İşte 22 Nisan deprem listesi
Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından sarsıntıları az hisseden veya çevre illerde yaşanan depremlerin etkisiyle sarsıntı hisseden vatandaşlar internette deprem mi oldu sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından günlük deprem listesi ile illerdeki son durum liste halinde not tutuluyor.. İşte yaşanan son depremler ve 22 Nisan depremlerin listesi
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Balıkesir'de son dakika deprem Kandilli verilerine yansıdı. Kandilli verilerine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'de yaşanan deprem kentte yaşayanları tedirgin etti. Deprem Akhisar, Soma, İzmir ver Bursa'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli 22 Nisan son dakika deprem listesi