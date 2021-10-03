Son depremler: Deprem mi oldu? Burdur'da deprem korkuttu.. 3 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle Burdur başta olmak üzere diğer illerde sarsıntı hisseden pek çok ilde sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 3 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu