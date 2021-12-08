Son depremler: Deprem mi oldu? 8 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
8 ARALIK 2021 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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04:22:05 36.3948 27.0798 6.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:55:34 37.7800 26.3822 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:06:50 40.3875 25.7767 10.9 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
01:39:59 37.8525 26.9597 25.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:19:52 35.2473 25.4052 8.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:30:24 38.7243 42.1942 5.1 -.- 1.7 -.- GUZELSU-AHLAT (BITLIS)
00:29:27 39.7692 41.8692 11.3 -.- 2.0 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
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Konya'nın Karapınar ilçesi ve çevre ilçeler ile illerde obrukların oluşumu her geçen gün daha da artıyor. Obruk oluşan bölgelerde araştırma yapan AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliği yaparak obrukların oluşumu ve alınabilecek önlemler hakkında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Konya genelinde farklı noktalarda oluşan irili ufaklı obruk sayısının 2 bine ulaştığı tespit edildi. Çalışmalar sırasında obrukların büyük bir çoğunluğu yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yerleşim alanları, enerji yatırım alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalarına doğru ilerlediği raporlandı.