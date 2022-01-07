Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
7 OCAK 2022 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
05:39:27 39.0125 42.0835 10.3 -.- 1.5 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS)
04:00:23 37.6495 26.1035 7.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:42:26 37.7068 35.8423 15.0 -.- 1.4 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
02:53:11 38.0672 29.5888 12.8 -.- 1.0 -.- ATAKOY-BAKLAN (DENIZLI)
02:51:23 39.0042 26.5320 12.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:21:44 35.1142 27.0010 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:53:23 37.8827 27.0280 1.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:37:00 40.7902 27.7188 5.6 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
01:08:26 35.5815 29.2210 15.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
00:45:59 37.8105 26.9467 5.0 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.