MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Deprem mi oldu? 7 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 07:16 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
27 OCAK 2022 SON DEPREMLER

7 OCAK 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
05:39:27 39.0125 42.0835 10.3 -.- 1.5 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS)
04:00:23 37.6495 26.1035 7.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:42:26 37.7068 35.8423 15.0 -.- 1.4 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
02:53:11 38.0672 29.5888 12.8 -.- 1.0 -.- ATAKOY-BAKLAN (DENIZLI)
02:51:23 39.0042 26.5320 12.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:21:44 35.1142 27.0010 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:53:23 37.8827 27.0280 1.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:37:00 40.7902 27.7188 5.6 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
01:08:26 35.5815 29.2210 15.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
00:45:59 37.8105 26.9467 5.0 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi