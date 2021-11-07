Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
7 KASIM 2021 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:18:18 40.6507 30.4903 18.4 -.- 2.3 -.- KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA)
05:17:52 35.1100 25.1957 1.5 -.- 3.6 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:03:44 38.2832 27.2215 3.5 -.- 2.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
04:14:37 38.3797 38.7678 5.0 -.- 2.1 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
03:45:33 39.8162 41.8247 17.8 -.- 1.8 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)
03:20:18 37.0952 23.1562 5.0 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN
03:03:44 36.3820 27.1660 15.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:44:27 36.5010 27.5938 6.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
01:11:15 36.3958 27.1872 9.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:45:52 37.8945 30.6413 7.0 -.- 3.0 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA)
00:20:07 36.3790 27.1102 6.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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