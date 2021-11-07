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Haber Giriş: 07 Kasım 2021 - 09:48 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

27 KASIM 2021 SON DEPREMLER

7 KASIM 2021 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
06:18:18 40.6507 30.4903 18.4 -.- 2.3 -.- KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA)
05:17:52 35.1100 25.1957 1.5 -.- 3.6 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:03:44 38.2832 27.2215 3.5 -.- 2.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
04:14:37 38.3797 38.7678 5.0 -.- 2.1 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
03:45:33 39.8162 41.8247 17.8 -.- 1.8 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)
03:20:18 37.0952 23.1562 5.0 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN
03:03:44 36.3820 27.1660 15.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:44:27 36.5010 27.5938 6.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
01:11:15 36.3958 27.1872 9.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:45:52 37.8945 30.6413 7.0 -.- 3.0 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA)
00:20:07 36.3790 27.1102 6.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



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5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uzmanların katılımıyla konferans düzenlendi. Konferansa, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Cevdet Yalçıner, Japonya Kagawa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman gibi çok sayıda uzman katıldı.

42020 YILINDA GERÇEKLEŞEN SEFERİHİSAR’DAKİ TSUNAMİ BİR UYARI NİTELİĞİNDEYDİ

"2020 YILINDA GERÇEKLEŞEN SEFERİHİSAR’DAKİ TSUNAMİ BİR UYARI NİTELİĞİNDEYDİ"

Prof. Dr. Haluk Özener Ülkemizde daha çok deprem tehlikesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor ama tarihsel deprem kayıtlarına baktığımız zaman ülkemizde çok sayıda tarihsel tsunamiler var. Ülkemizde de Ege, Akdeniz zamanında Marmara Denizi’nde olan tsunamiler yaşanmış . Bu tsunamiler hiçbir zaman Japonya ve Endonezya gibi çok büyük yüz binlerce kişinin hayatını kaybedeceği tsunamiler değil. Ama 2017’de Bodrum Kos depreminde, 2020’de olan İzmir Depremi sonrasında biz tsunamiler yaşadık. 2020’de oldukça küçük bir tsunami olarak nitelendirebiliriz ama o tsunami bizim için bir uyarı. Vatandaşlarımıza tsunaminin ne boyutlarda olabileceğine dair bir öngörü verdiğini düşünüyorum. Biz Deprem Erken Uyarı Sistemi ile Marmara Bölgesi’nde fayın konumundan dolayı depremden 5 ile 7 saniye öncesinde erken uyarıyı verebiliyoruz. Tsunami erken uyarısı verebilmemiz için depremi çok hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor. Şu anda 7 dakika içerisinde tsunami uyarı mesajını verebiliyoruz. Ege,Akdeniz, Karadeniz ve bağlantı denizlerde erken uyarı mesajı vermekteyiz. Bu erken uyarı mesajını bize abone olan 13 farklı ülkeden 15 kuruma 2 tane uluslarası kuruluşa ve AFAD’a iletmekteyiz" dedi.

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