Son depremler: Deprem mi oldu? 6 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
6 OCAK 2022 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:07:28 37.9997 35.5962 5.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)
06:53:37 37.0630 28.3963 4.5 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
06:44:46 40.4907 34.8005 3.0 -.- 1.9 -.- TATAR-(CORUM)
06:29:23 37.0538 28.3163 4.8 -.- 1.3 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
06:21:06 37.3242 36.0948 7.5 -.- 1.7 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)
04:53:28 36.9117 27.2483 5.4 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
04:26:48 39.4002 33.9075 5.5 -.- 1.7 -.- ISAHOCALI-KAMAN (KIRSEHIR)
03:56:47 37.0690 28.3880 6.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
03:52:45 40.0472 32.0835 3.2 -.- 2.3 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA)
03:40:41 37.8550 27.0585 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:36:42 37.1900 28.0748 8.3 -.- 1.1 -.- CIRPI-(MUGLA)
03:16:23 39.7942 41.8630 11.0 -.- 0.8 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
02:44:20 37.0100 28.9777 11.5 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:15:29 39.0093 29.7880 5.3 -.- 2.4 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
02:04:15 40.6192 36.8215 5.0 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
01:56:38 37.0455 28.3850 7.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
01:24:24 37.8085 26.7553 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
00:33:43 37.8830 26.7970 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:16:17 35.0415 27.0408 2.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
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İlerleyen dönemde depremin tekrarlama ihtimaline ilişkin Prof. Dr. Uçkan, Kıbrıs yakınlarındaki fay yeni depremler üretebilir mi? Üretebilir. O bölgedeki kırık levha Anadolunun tabanına doğru ilerliyor. Karada olan bir faydan kaynaklanmıyor. Uç kısmı Kıbrıs yakınlarındaki fayın ilerlemesi ile oluşuyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Uçkan, depremden önlem alınarak korunulabileceğini, özellikle binaların sağlamlaştırılmasının en büyük tedbir olduğunu vurguladı.