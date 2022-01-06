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Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 07:24 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 6 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
26 OCAK 2022 SON DEPREMLER

6 OCAK 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
07:07:28 37.9997 35.5962 5.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)
06:53:37 37.0630 28.3963 4.5 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
06:44:46 40.4907 34.8005 3.0 -.- 1.9 -.- TATAR-(CORUM)
06:29:23 37.0538 28.3163 4.8 -.- 1.3 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
06:21:06 37.3242 36.0948 7.5 -.- 1.7 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)
04:53:28 36.9117 27.2483 5.4 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
04:26:48 39.4002 33.9075 5.5 -.- 1.7 -.- ISAHOCALI-KAMAN (KIRSEHIR)
03:56:47 37.0690 28.3880 6.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
03:52:45 40.0472 32.0835 3.2 -.- 2.3 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA)
03:40:41 37.8550 27.0585 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:36:42 37.1900 28.0748 8.3 -.- 1.1 -.- CIRPI-(MUGLA)
03:16:23 39.7942 41.8630 11.0 -.- 0.8 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
02:44:20 37.0100 28.9777 11.5 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:15:29 39.0093 29.7880 5.3 -.- 2.4 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
02:04:15 40.6192 36.8215 5.0 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
01:56:38 37.0455 28.3850 7.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
01:24:24 37.8085 26.7553 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
00:33:43 37.8830 26.7970 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:16:17 35.0415 27.0408 2.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)



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3
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Eren Uçkan, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Alanya ilçe merkezinde hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremin, Kıbrıs yakınlarındaki tabakadan kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Uçkan, tabakanın ucunun Kıbrıs yakınlarında olduğunu, yatay şekilde Anadolunun tabanına doğru ilerlediğini söyledi. Kırılmanın denizde ve derinde meydana gelmesinin, Alanya ve o çizgideki karada çok az hissedildiğini belirten Uçkan, kendisinin de depremi hafif hissettiğini anlattı. Depremin düşük genlikte olduğunu kaydeden Uçkan, Özellikle yüksek yapılarda daha kuvvetli hissedilebilir. 5.3 orta büyüklükte bir depremdir. Üstelik Alanya ya da Antalyanın içinde olan bir fay değil. Kocaeli, İzmir ya da Elazığdaki gibi değildir. Şehrin ortasından geçmiyor. Denizde yaşlı bir tektonik tabaka var. Buradan kaynaklanan, derinde olan bir deprem ve denizdeki hareketliliğin karaya yansımasıdır. Depreme ne kadar uzaksanız o bir avantajdır. Şehrin içinden geçmemesi en büyük avantaj. Alanya ilçesi özellikle batıya göre daha düşük risklidir. Manavgat, Antalya, Kemer, Finike ilçelerinde risk Alanyaya göre daha fazladır" dedi.

İlerleyen dönemde depremin tekrarlama ihtimaline ilişkin Prof. Dr. Uçkan, Kıbrıs yakınlarındaki fay yeni depremler üretebilir mi? Üretebilir. O bölgedeki kırık levha Anadolunun tabanına doğru ilerliyor. Karada olan bir faydan kaynaklanmıyor. Uç kısmı Kıbrıs yakınlarındaki fayın ilerlemesi ile oluşuyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Uçkan, depremden önlem alınarak korunulabileceğini, özellikle binaların sağlamlaştırılmasının en büyük tedbir olduğunu vurguladı.
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