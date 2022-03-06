Son depremler: Deprem mi oldu? 6 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 6 Mart Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:39:34 37.0732 36.1095 13.3 -.- 1.4 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
09:38:04 37.0845 28.3968 12.6 -.- 1.1 -.- ULA (MUGLA)
09:36:31 40.8752 42.6120 3.7 -.- 1.6 -.- TAHTAKIRAN-GOLE (ARDAHAN)
09:10:05 37.8945 26.9527 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:05:53 37.0680 29.4847 4.1 -.- 1.8 -.- ASMALI-GOLHISAR (BURDUR)
07:12:03 37.2765 30.6783 5.4 -.- 1.5 -.- DEMIRLI-BUCAK (BURDUR)
06:03:56 37.2043 28.4457 7.2 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-(MUGLA)
05:26:19 37.6917 29.1637 12.1 -.- 1.3 -.- KARATAS-(DENIZLI)
05:25:25 40.4227 41.3665 7.4 -.- 2.4 -.- YAZYURDU-TORTUM (ERZURUM)
05:25:05 35.2372 25.3412 8.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:21:37 35.1453 25.3297 5.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:12:10 38.5977 43.1743 17.7 -.- 1.4 -.- CITOREN-(VAN)
04:38:29 39.5402 26.2013 5.4 -.- 1.9 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
04:26:52 39.5550 26.1308 5.4 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
04:16:56 35.2668 25.3253 5.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:52:43 40.3935 26.1017 5.5 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
00:33:32 37.0038 28.4397 15.0 -.- 1.2 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)
GÜNGÖREN Tozkoparan Mahallesi’nde konut ve iş yerlerine ait tapu ve anahtarlar, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un deprem riskini hatırlatarak, "Allah korusun. İstanbul’da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir millî güvenlik meselesine dönüşecektir. Mesele bu kadar büyüktür. Mesele bu derece acildir. Mesele siyaset üstüdür. Hiçbir politik hesaba kurban edilemez. İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü; milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. " dedi.