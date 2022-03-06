Son depremler: Deprem mi oldu? 6 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

GÜNGÖREN Tozkoparan Mahallesi’nde konut ve iş yerlerine ait tapu ve anahtarlar, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un deprem riskini hatırlatarak, "Allah korusun. İstanbul’da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir millî güvenlik meselesine dönüşecektir. Mesele bu kadar büyüktür. Mesele bu derece acildir. Mesele siyaset üstüdür. Hiçbir politik hesaba kurban edilemez. İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü; milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. " dedi.