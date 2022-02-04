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Son depremler: Deprem mi oldu? 4 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu#Deprem Mi Oldu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 4 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/34 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

4 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:01:39 38.3993 39.3410 60.7 -.- 2.4 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG)
05:50:23 38.4872 39.4318 11.8 -.- 1.9 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
04:12:26 40.3260 29.8740 2.9 -.- 2.2 -.- ORHANIYE-OSMANELI (BILECIK)
00:31:00 39.3903 40.6955 16.1 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu 4 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Peru’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremde henüz maddi hasar ve can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yerel saatle 10.58’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin merkez üssünün ise Amazon bölgesindeki Santa Maria de Nieva şehrine 90 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Depremin ayrıca Ekvador’un güneyinde de hissedildiği açıklandı.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü’nden yerel yetkililer, depremde henüz maddi hasar ve can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Ülkede son olarak 21 Kasım 2021 tarihinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 12 kişinin yaralandığı afette yüzlerce ev hasar görmüştü.

Peru, dünya üzerindeki sismik aktivitelerin yaklaşık yüzde 85’inin kaydedildiği Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede yer almaktadır.

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