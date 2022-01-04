Son depremler: Deprem mi oldu? 4 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
4 OCAK 2022 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:26:07 40.5090 25.7967 4.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
05:43:08 36.8545 28.0677 73.5 -.- 3.1 3.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:38:02 39.9747 39.5597 5.6 -.- 1.8 -.- YUKARIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)
04:50:07 35.2027 25.2402 9.2 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:24:39 36.6898 28.2740 67.3 -.- 1.9 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
03:08:11 34.6902 24.9493 10.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:16:36 37.4013 29.3247 8.6 -.- 1.2 -.- MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI)
00:08:36 38.3512 36.7738 8.8 -.- 1.0 -.- TURKCAYIRI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kentte olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili başlattığı eğitimlerine İslahiye Borsa İstanbul Fen Lisesinde devam etti. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslâhiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslâhiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Öğretmen ve öğrenciler katıldı. Eğitimde, deprem, afet ve acil durum öncesinde hazırlıklar, alınacak önlemler ve yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantasının hazırlanışı ve acil durumda hayat kurtaran ipuçları, uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim sırasında öğrencilerin sorduğu sorular da ekip tarafından yanıtlandı. Eğitime katılan 300 öğrenciye afet çantası dağıtıldı.