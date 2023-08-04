Son depremler: Deprem mi oldu? 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Hatay’da bir depremzedenin iki gün önce evinde dövdüğü 2 kişinin hırsız olmadığı ortaya çıktı. Şahıslarla bir araya gelen depremzede özür diledi.1 Ağustos Salı günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde depremzede Hanen Kamışkıran, ağır hasarlı evinin içerisinde Ömer K. ve Nihat P.'yi görmesi üzerine hırsız sanıp döverek polise teslim etmişti. Emniyetteki sorgularında Ömer K. ve Nihat P., suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldı. Bunun üzerine Hanen Kamışkıran, darp ettiği kişilerle bir araya gelerek özür diledi.Depremzede Hanen Kamışkıran, ”Bizim arkadaşlarla bir sıkıntımız yok. Benim önceden tanıdığım dostlarım çıktılar. Bir yanlış anlaşılma oldu. Birbirimizle zaten konuştuk. Çok şükür bir sıkıntımız da yok. Ben onların büyüğü olarak onlardan özür diliyorum” dedi.Uzman çavuş olduğunu ve evi yıkılınca askerliği bırakıp geri döndüğünü anlatan Ömer K., ”Askerliği bırakıp geldim. Eşim ve çocuklarımın psikolojisi bozulduğu için depremden dolayı evim yıkıldı. Kesinlikle ben hırsızlıkla bir işim yok. Beni bilen bilir. Zaten karakolda da abiler tarafından bu teşhis edildi. İfadem bile alınmadı, serbest bırakıldım. Sosyal medyada sadece yanlış anlaşıldım, bunu bilin” diye konuştu.Nihat P. ise, ”Sosyal medyada gündem olan bizi hırsız diye yaftalayan bu videoların kaldırılmasını istiyoruz. Bizim serbest olduğumuz, aklandığımız ortadadır” dedi.