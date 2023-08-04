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Son depremler: Deprem mi oldu? 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

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#Son Depremler#Kandilli#Deprem Mi Oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 09:28

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Ağustos 2023 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/34 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER

4 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
08:26:13 38.0825 37.1872 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
08:21:57 36.5238 37.7880 5.0 -.- 2.6 -.- SURIYE
07:16:07 42.1962 29.5762 12.3 -.- 2.6 -.- KARADENIZ
06:18:33 38.2978 38.5867 8.3 -.- 2.1 -.- TANISIK-(MALATYA)
06:11:02 38.2840 38.5745 9.0 -.- 2.1 -.- TANISIK-(MALATYA)
05:31:38 38.3012 38.5687 14.8 -.- 1.9 -.- TANISIK-(MALATYA)
05:24:37 38.4800 37.2590 7.9 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:04:38 38.5033 39.4353 10.9 -.- 1.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
05:03:54 38.0898 37.3123 1.1 -.- 1.7 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:21:20 39.4523 39.9667 2.5 -.- 2.3 -.- NOHUTLU-PULUMUR (TUNCELI)
04:09:55 38.3367 38.1552 8.5 -.- 1.8 -.- FATIH-(MALATYA)
03:55:16 37.0678 28.4733 3.7 -.- 1.9 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)
03:19:39 40.4007 23.5478 5.7 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
03:01:19 37.2125 36.0530 10.5 -.- 3.2 3.2 SELIMIYE-(OSMANIYE)
02:33:09 36.8812 27.8828 3.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:27:09 35.0952 26.4295 9.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:18:30 38.0902 37.5045 7.5 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:52:03 38.2518 37.7358 10.7 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:51:40 37.3883 36.9152 7.0 -.- 1.9 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
01:26:01 37.8355 30.5133 3.8 -.- 2.1 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)
01:05:36 36.8803 27.9190 2.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:39:02 36.8852 27.9162 7.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:20:54 40.4065 27.2215 5.3 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
00:03:14 37.5003 35.3587 4.2 -.- 1.5 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu 4 Ağustos Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Hatay’da bir depremzedenin iki gün önce evinde dövdüğü 2 kişinin hırsız olmadığı ortaya çıktı. Şahıslarla bir araya gelen depremzede özür diledi.1 Ağustos Salı günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde depremzede Hanen Kamışkıran, ağır hasarlı evinin içerisinde Ömer K. ve Nihat P.'yi görmesi üzerine hırsız sanıp döverek polise teslim etmişti. Emniyetteki sorgularında Ömer K. ve Nihat P., suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldı. Bunun üzerine Hanen Kamışkıran, darp ettiği kişilerle bir araya gelerek özür diledi.Depremzede Hanen Kamışkıran, ”Bizim arkadaşlarla bir sıkıntımız yok. Benim önceden tanıdığım dostlarım çıktılar. Bir yanlış anlaşılma oldu. Birbirimizle zaten konuştuk. Çok şükür bir sıkıntımız da yok. Ben onların büyüğü olarak onlardan özür diliyorum” dedi.Uzman çavuş olduğunu ve evi yıkılınca askerliği bırakıp geri döndüğünü anlatan Ömer K., ”Askerliği bırakıp geldim. Eşim ve çocuklarımın psikolojisi bozulduğu için depremden dolayı evim yıkıldı. Kesinlikle ben hırsızlıkla bir işim yok. Beni bilen bilir. Zaten karakolda da abiler tarafından bu teşhis edildi. İfadem bile alınmadı, serbest bırakıldım. Sosyal medyada sadece yanlış anlaşıldım, bunu bilin” diye konuştu.Nihat P. ise, ”Sosyal medyada gündem olan bizi hırsız diye yaftalayan bu videoların kaldırılmasını istiyoruz. Bizim serbest olduğumuz, aklandığımız ortadadır” dedi.

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