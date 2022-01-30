Son depremler: Deprem mi oldu? 30 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:56:42 38.9405 26.1327 7.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:36:32 41.7242 23.7382 23.2 -.- 3.4 3.3 BULGARISTAN
07:33:56 38.9063 26.7148 9.2 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:12:33 38.7382 28.9598 8.0 -.- 3.2 2.9 DUMANLAR-SELENDI (MANISA)
04:00:53 37.7008 26.7667 9.8 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:39:39 38.6657 26.5938 14.2 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
02:48:05 39.2273 42.0547 1.7 -.- 2.5 -.- ESKIYOL-BULANIK (MUS)
02:38:41 38.3177 30.6192 8.5 -.- 1.5 -.- KARAADILLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
02:29:13 38.3858 30.6555 8.4 -.- 1.8 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
00:22:10 37.0727 28.2910 14.5 -.- 0.9 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
BURSA’da Yıldırım Belediyesi, kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Deprem riskine dikkat çeken, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
2022 yılını Tapu ve Dönüşüm Yılı olarak ilan eden Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları ile yeni projeleri hayata geçirirken, kaçak yapılaşmayla da mücadele ediyor. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, 14ü 2022 yılında olmak üzere, toplam 517 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Son olarak, çevresinde polis ekiplerince önlem alınan Çınarönü Mahallesi 4’üncü Akarsu Sokakta bulunan, 5 katlı ruhsatsız yapının yıkımı yapıldı.