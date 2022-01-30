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Son depremler: Deprem mi oldu? 30 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu#Deprem Mi Oldu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/4Son depremler: Deprem mi oldu 30 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/430 OCAK 2022 SON DEPREMLER

30 OCAK 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:56:42 38.9405 26.1327 7.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:36:32 41.7242 23.7382 23.2 -.- 3.4 3.3 BULGARISTAN
07:33:56 38.9063 26.7148 9.2 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:12:33 38.7382 28.9598 8.0 -.- 3.2 2.9 DUMANLAR-SELENDI (MANISA)
04:00:53 37.7008 26.7667 9.8 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:39:39 38.6657 26.5938 14.2 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
02:48:05 39.2273 42.0547 1.7 -.- 2.5 -.- ESKIYOL-BULANIK (MUS)
02:38:41 38.3177 30.6192 8.5 -.- 1.5 -.- KARAADILLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
02:29:13 38.3858 30.6555 8.4 -.- 1.8 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
00:22:10 37.0727 28.2910 14.5 -.- 0.9 -.- KUYUCAK-(MUGLA)



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3/4Son depremler: Deprem mi oldu 30 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

BURSA’da Yıldırım Belediyesi, kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Deprem riskine dikkat çeken, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

4/4Son depremler: Deprem mi oldu 30 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

2022 yılını Tapu ve Dönüşüm Yılı olarak ilan eden Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları ile yeni projeleri hayata geçirirken, kaçak yapılaşmayla da mücadele ediyor. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, 14ü 2022 yılında olmak üzere, toplam 517 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Son olarak, çevresinde polis ekiplerince önlem alınan Çınarönü Mahallesi 4’üncü Akarsu Sokakta bulunan, 5 katlı ruhsatsız yapının yıkımı yapıldı.

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