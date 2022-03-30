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Son depremler: Deprem mi oldu? 30 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Son Depremler#Deprem Mi Oldu#Nerede Deprem Oldu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 30 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 30 Mart Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/330 MART 2022 SON DEPREMLER

30 MART 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:25:46 35.7835 27.4948 7.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:22:26 37.0175 28.3712 7.6 -.- 2.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
04:45:09 38.9415 42.8252 7.2 -.- 1.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)
02:30:30 39.1167 36.0737 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
01:42:02 38.3702 31.0160 2.4 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA)



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu 30 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Muğla’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunda yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler yaşandı. Süper gelgit olarak adlandırılan deniz suyu çekilmesinden ötürü ürküten görüntüler yaşanırken uzmanlar korkulacak bir şey olmadığını, bu durumun mevsimler geçişlerden yaşandığını vurguladı.

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