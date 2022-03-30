Son depremler: Deprem mi oldu? 30 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 30 Mart Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:25:46 35.7835 27.4948 7.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:22:26 37.0175 28.3712 7.6 -.- 2.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
04:45:09 38.9415 42.8252 7.2 -.- 1.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)
02:30:30 39.1167 36.0737 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
01:42:02 38.3702 31.0160 2.4 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA)
Muğla’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunda yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler yaşandı. Süper gelgit olarak adlandırılan deniz suyu çekilmesinden ötürü ürküten görüntüler yaşanırken uzmanlar korkulacak bir şey olmadığını, bu durumun mevsimler geçişlerden yaşandığını vurguladı.