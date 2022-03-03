Son depremler: Deprem mi oldu? 3 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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05:58:04 39.5610 26.2142 5.4 -.- 1.8 -.- CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
05:42:56 37.7778 26.7903 1.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
05:19:47 37.6852 29.3147 1.4 -.- 1.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)
04:44:54 37.8388 30.8433 2.5 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EGIRDIR (ISPARTA)
03:12:01 38.9143 40.4622 26.8 -.- 1.3 -.- KURUDERE-(BINGOL)
02:17:13 38.1173 30.9550 5.0 -.- 2.6 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA)
02:11:37 37.0308 28.4517 9.5 -.- 2.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA)
00:52:09 37.0618 28.3752 4.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
00:28:51 39.1395 28.3070 9.3 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:01:13 34.4933 23.8968 17.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
DEPREM Haftası nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiyenin her yerinin deprem tehlikesine maruz olduğunu belirterek, "Marmara Depremi için vakit geldi mi bilmiyoruz. Biriken enerji arttıkça depremin büyüklüğü de artar. Marmara için tahminim 7nin üzerinde bir deprem ama ne zaman açığa çıkacağını bilmiyoruz" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiyede deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak, Türkiye’deki depremsellik hakkında bilgi paylaşmak ve Rasathanenin yeni mobil uygulamasını tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve BÜ KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat katıldı.