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Son depremler: Deprem mi oldu? 26 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Son Depremler#Deprem Mi Oldu#Nerede Deprem Oldu

Son depremler, 26 Şubat Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 26 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 26 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

2/326 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

26 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:36:07 37.1247 28.5653 5.0 -.- 2.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
05:22:38 35.7548 27.0307 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:03:14 37.0070 28.3880 11.6 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
03:22:44 37.8748 26.7025 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:13:50 37.0622 28.3623 3.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
02:06:56 37.7433 27.0267 4.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:29:42 37.0495 28.4000 5.0 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
01:27:59 37.0790 28.4193 10.5 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
01:25:25 37.0622 28.3432 3.8 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
01:12:58 39.5922 41.0888 11.5 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM)
01:00:16 37.6358 26.9247 11.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu 26 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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