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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem! 25 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 14:16

Son dakika deprem haberleri Adana'da meydana gelen 5.5 ve 3.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından yakından takip ediliyor. Adana Kozan'da sabah oluşan depremin ardından sarsıntılar sürüyor. Son olarak AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son depremler, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/3SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU Adanada 5,5 büyüklüğünde deprem 25 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Son depremler, Adana'da günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 25 Temmuz 2023 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/325 TEMMUZ 2023 SON DEPREMLER

25 TEMMUZ 2023 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 

2023.07.25 14:05:51 37.6467 35.8635 12.4 -.- 3.1 3.0 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 13:59:46 38.1727 37.3203 5.0 -.- 2.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 13:47:47 37.5372 35.5802 2.2 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 13:45:26 37.6518 35.8720 15.2 -.- 1.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 13:40:03 38.2277 38.4473 21.4 -.- 2.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.25 13:37:24 37.5383 35.7863 5.7 -.- 1.6 -.- ANDIL-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 13:36:57 37.5358 35.6975 9.4 -.- 1.7 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 13:35:20 37.8428 36.2425 5.0 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.25 13:27:06 37.5618 35.7050 7.7 -.- 1.7 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 13:09:37 37.6432 35.8497 2.4 -.- 3.2 3.2 CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 12:44:37 37.6323 35.8788 5.0 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 11:23:24 37.6300 35.8265 2.0 -.- 2.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 11:18:42 37.5785 35.7730 4.2 -.- 1.6 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 11:16:09 37.6498 35.8353 5.0 -.- 2.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 11:10:42 37.6468 35.8915 5.0 -.- 2.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 11:10:02 37.5698 35.7790 4.1 -.- 1.6 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 11:08:29 37.6910 35.8643 5.3 -.- 1.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:57:53 37.5972 35.9365 5.0 -.- 4.6 4.4 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:52:11 37.6332 35.8528 1.7 -.- 2.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:48:32 37.6537 35.8762 5.0 -.- 3.8 3.8 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:37:05 37.6647 35.8327 5.0 -.- 2.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:33:17 37.5838 35.8917 2.6 -.- 3.4 3.3 DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:11:25 37.1242 36.5855 5.0 -.- 3.1 3.0 HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.07.25 10:03:10 37.6347 35.8280 7.9 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:59:40 37.5860 35.7952 4.7 -.- 2.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:54:12 37.5755 35.8503 11.3 -.- 2.1 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:52:18 37.6117 35.8713 2.3 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:46:01 37.6460 35.8530 5.0 -.- 2.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:43:07 37.6185 35.8807 5.0 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:42:50 37.6117 35.8162 1.6 -.- 2.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:40:37 37.6185 35.8133 5.5 -.- 2.3 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:39:09 37.5985 35.9238 5.0 -.- 2.8 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:31:49 37.6293 35.7742 5.0 -.- 1.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:29:25 37.6108 35.8717 5.0 -.- 2.6 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:26:10 37.6267 35.7898 7.7 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:24:43 37.6165 35.8042 4.7 -.- 3.0 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:18:57 37.5917 35.8952 5.0 -.- 1.9 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:09:19 37.6100 35.8613 5.0 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:02:05 37.5792 35.8852 1.3 -.- 3.1 3.0 DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:57:54 37.5793 35.8518 5.3 -.- 2.5 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:56:36 37.7083 35.8565 7.2 -.- 2.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:56:21 37.5957 35.8930 6.5 -.- 2.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
08:51:51 37.6277 35.8220 6.7 -.- 3.0 2.9 CAMDERE-KOZAN (ADANA) 
08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA)
07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA)
06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY)
06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)
05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA)
03:47:27 40.9360 31.6275 6.6 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
03:19:18 38.3832 37.3612 8.6 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:10:18 40.9562 32.8773 5.7 -.- 2.4 -.- YUREKOREN-OVACIK (KARABUK)
03:09:56 37.9617 34.0120 9.0 -.- 1.9 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
03:02:50 38.6975 37.3293 5.0 -.- 1.2 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)
02:40:41 38.4892 37.5830 5.1 -.- 1.9 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
01:39:33 38.0618 37.6655 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:26:53 38.0600 37.5422 6.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:05:49 36.2917 36.0980 11.3 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY)
00:22:17 38.1478 37.7045 3.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:03:45 38.0777 36.4705 13.9 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)



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3/3SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU Adanada 5,5 büyüklüğünde deprem 25 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan 7 kişinin tahliyesine karar verildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor. Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklanan 7 kişinin avukatları, şahısların tahliyelerine ilişkin Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını değerlendirerek, tutuklu Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız'ın tahliyesine karar verdi.

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