Son depremler: Deprem mi oldu? 25 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Deprem mi oldu sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin nerede oldukları, şiddetleri ve derinlikleri açıklanıyor. Vatandaşlar bu açıklamaları yakından takip ediyorlar. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre gerçekleşen son depremlerin listesi
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Son depremler ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen sarsıntıların nerelerde olduğunu öğrenebiliyorlar. 25 Ekim'de saat 07:01'de Aydın Germencik'de 1.6 büyüklüğünde, Manisa Kırkağaç'ta saat 05:20'de 1.8 büyüklüğünde, Girit Adası'nda saat 05:28'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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DEPREM Mİ OLDU?
25 Ekim'de saat 07:01'de Aydın Germencik'de 1.6 büyüklüğünde, Manisa Kırkağaç'ta saat 05:20'de 1.8 büyüklüğünde, Girit Adası'nda saat 05:28'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.