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Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 07:28 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 25 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin nerede oldukları, şiddetleri ve derinlikleri açıklanıyor. Vatandaşlar bu açıklamaları yakından takip ediyorlar. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre gerçekleşen son depremlerin listesi

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Son depremler ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen sarsıntıların nerelerde olduğunu öğrenebiliyorlar. 25 Ekim'de saat 07:01'de Aydın Germencik'de 1.6 büyüklüğünde, Manisa Kırkağaç'ta saat 05:20'de 1.8 büyüklüğünde, Girit Adası'nda saat 05:28'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

25 Ekim'de saat 07:01'de Aydın Germencik'de 1.6 büyüklüğünde, Manisa Kırkağaç'ta saat 05:20'de 1.8 büyüklüğünde, Girit Adası'nda saat 05:28'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.10.25 07:01:23 37.8245 27.5385 18.1 -.- 1.6 -.- UZUNKUM-GERMENCIK (AYDIN) İlksel2021.10.25 05:20:13 39.0675 27.7833 13.0 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2021.10.25 05:08:57 35.1213 25.3270 7.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2021.10.25 04:05:58 36.9907 28.3573 8.1 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel2021.10.25 03:57:20 37.8965 29.1477 7.5 -.- 1.7 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel2021.10.25 03:29:48 39.4355 26.1822 7.7 -.- 2.3 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel2021.10.25 03:02:45 35.9635 27.0368 12.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel2021.10.25 01:52:58 35.3655 25.2427 12.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2021.10.25 01:50:38 36.4303 27.3527 16.7 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel2021.10.25 01:50:10 35.2897 25.2807 8.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2021.10.25 01:34:56 40.7190 27.3450 5.5 -.- 2.2 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel2021.10.25 00:19:51 40.6902 27.3948 3.1 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel2021.10.25 00:06:12 36.4570 27.2245 1.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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