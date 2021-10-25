Son depremler: Deprem mi oldu? 25 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen sarsıntıların nerelerde olduğunu öğrenebiliyorlar. 25 Ekim'de saat 07:01'de Aydın Germencik'de 1.6 büyüklüğünde, Manisa Kırkağaç'ta saat 05:20'de 1.8 büyüklüğünde, Girit Adası'nda saat 05:28'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.