Son depremler: Deprem mi oldu? 20 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 20 Mart Pazar gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 20 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:51:54 36.9223 27.6437 13.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:03:44 39.0155 30.2132 5.5 -.- 2.0 -.- YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA)
05:18:39 38.0940 30.9362 12.6 -.- 1.4 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
05:14:38 40.2365 36.8888 5.0 -.- 1.6 -.- TEKNECIK-ALMUS (TOKAT)
04:40:13 35.0280 25.2480 13.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:26:57 37.2213 30.4715 15.3 -.- 1.5 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
02:18:52 37.0917 27.6138 18.4 -.- 1.9 -.- SAZKOY-BODRUM (MUGLA)
02:10:03 40.0368 27.7693 12.3 -.- 1.8 -.- OMERLER-GONEN (BALIKESIR)
02:06:58 36.8442 28.0432 7.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:03:01 36.8607 28.0657 3.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:55:54 39.8957 40.4667 5.4 -.- 1.7 -.- TASLICAYIR-ASKALE (ERZURUM)
00:00:23 35.3048 25.3333 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugüne kadar tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte emniyet altına aldık” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 7. Etabında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilerek yapımı tamamlanan 548 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiği törene katıldı. Mamak’taki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekiminde bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde çok büyük mesafeler kat ettiklerini vurguladı.