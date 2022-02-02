Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan deprem dayanıklılığından dolayı yıkılma kararı alındı. Okuldaki mevcut lise öğrencilerinin de geçici olarak Atatürk Ortaokulu'nda eğitim görmesine karar verildi. Bu durum ise velilerin tepkisine sebep oldu. Bir araya gelen ortaokul öğrencilerinin velileri, Kocaeli Valiliği önünde toplandı. Veliler, Vali Seddar Yavuz tarafından dinlendi. Vali Yavuz ile görüşen bir veli, "Toplantısı olmasına rağmen şikayetimizi kendisi bizzat gelip dinledi. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.