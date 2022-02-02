Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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05:50:24 40.6512 36.4457 19.2 -.- 2.7 -.- CIBRIL-ERBAA (TOKAT)
04:55:09 37.1802 28.5275 12.3 -.- 1.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
02:29:28 37.6688 26.0283 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:14:46 37.6947 25.9917 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan deprem dayanıklılığından dolayı yıkılma kararı alındı. Okuldaki mevcut lise öğrencilerinin de geçici olarak Atatürk Ortaokulu'nda eğitim görmesine karar verildi. Bu durum ise velilerin tepkisine sebep oldu. Bir araya gelen ortaokul öğrencilerinin velileri, Kocaeli Valiliği önünde toplandı. Veliler, Vali Seddar Yavuz tarafından dinlendi. Vali Yavuz ile görüşen bir veli, "Toplantısı olmasına rağmen şikayetimizi kendisi bizzat gelip dinledi. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.