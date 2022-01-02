Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
2 OCAK 2022 SON DEPREMLER
Balıkesir Valiliği himayelerinde yürütülen 'Afet Eğitim Yılı Projesi' kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yıl boyunca Balıkesir genelinde yürütülen eğitimlerin sonuna gelindi. 2021 yılı boyunca toplam 1 milyon kişiye verilen eğitim verildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Avlu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitim Çalışmasına katıldı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Avlu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitim Çalışmasına katıldı.