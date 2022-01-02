MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Deprem mi oldu? 2 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Ocak 2022 - 09:10 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
22 OCAK 2022 SON DEPREMLER

2 OCAK 2022 SON DEPREMLER



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3
Balıkesir Valiliği himayelerinde yürütülen 'Afet Eğitim Yılı Projesi' kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yıl boyunca Balıkesir genelinde yürütülen eğitimlerin sonuna gelindi. 2021 yılı boyunca toplam 1 milyon kişiye verilen eğitim verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Avlu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitim Çalışmasına katıldı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi