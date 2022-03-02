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Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Deprem#Deprem Mi Oldu#Son Depremler

Son depremler, 2 Mart Çarşamba gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 2 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

2/326 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

26 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:45:42 36.6785 33.6098 27.5 -.- 1.9 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN)
06:28:10 35.8737 28.6982 10.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:40:12 39.6750 28.5427 6.7 -.- 3.4 3.1 UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
05:12:14 41.5395 32.3955 10.9 -.- 2.5 -.- MEKECLER-(BARTIN)
04:52:08 37.7655 27.2365 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:17:27 40.7312 27.4795 19.2 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
02:34:51 39.9855 24.1643 20.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN
01:31:41 38.3388 38.7850 5.0 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
00:34:07 35.9788 24.3547 13.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu 2 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
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