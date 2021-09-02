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Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 08:19 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Eylül Kandilli Rasathanesi açıklaması

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor, bu açıklamalardan gerçekleşen depremlerin şiddetini ve derinliğini öğreniyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 2 Eylül Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri

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Deprem ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre dün en büyük sarsıntı 3.0 ile Balıkesir'de gerçekleşti. 2 Eylül'de saat 06:08'de İzmir Torbalı'da 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz Oniki adalar'da saat 05:32'de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

2 Eylül'de saat 06:08'de İzmir Torbalı'da 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz Oniki adalar'da saat 05:32'de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.02 06:08:40 38.2072 27.3427 9.2 -.- 1.7 -.- TORBALI (IZMIR) İlksel

2021.09.02 05:32:55 36.3082 27.1220 13.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.02 04:25:10 39.0643 26.9420 11.3 -.- 1.8 -.- UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR) İlksel

2021.09.02 04:09:19 36.3262 26.5247 114.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.02 02:55:42 36.9462 27.3422 6.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.02 02:11:58 41.1757 43.9425 5.3 -.- 2.6 -.- GÜRCİSTAN İlksel

2021.09.02 01:48:08 37.0692 28.1897 10.3 -.- 1.6 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2021.09.02 01:38:22 38.8588 40.1842 1.9 -.- 2.5 -.- YILBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2021.09.02 01:23:15 37.1620 36.1785 6.0 -.- 2.9 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE) İlksel

2021.09.02 00:44:00 36.2520 27.0698 4.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

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