Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Eylül Kandilli Rasathanesi açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre dün en büyük sarsıntı 3.0 ile Balıkesir'de gerçekleşti. 2 Eylül'de saat 06:08'de İzmir Torbalı'da 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz Oniki adalar'da saat 05:32'de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.