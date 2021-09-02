Son depremler: Deprem mi oldu? 2 Eylül Kandilli Rasathanesi açıklaması
Deprem mi oldu sorusu ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor, bu açıklamalardan gerçekleşen depremlerin şiddetini ve derinliğini öğreniyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 2 Eylül Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri
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Deprem ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre dün en büyük sarsıntı 3.0 ile Balıkesir'de gerçekleşti. 2 Eylül'de saat 06:08'de İzmir Torbalı'da 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz Oniki adalar'da saat 05:32'de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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DEPREM Mİ OLDU?
2 Eylül'de saat 06:08'de İzmir Torbalı'da 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz Oniki adalar'da saat 05:32'de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.