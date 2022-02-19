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Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Deprem#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu

Son depremler, 19 Şubat Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 19 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 19 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

2/319 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

19 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu 19 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Bu yılın ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan edildiğini hatırlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “2022 yılında ülkemiz genelinde 54 bin 302 tatbikat yapacağız” dedi.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı’nda düzenlenen ‘Doğada Kamp Kurma ve Yön Bulma Uygulamaları’ eğitiminin kapanış törenine katılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, öğrencilerden gelen soru üzerine ‘Afet Tatbikat Yılı’nda yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Akla gelebilecek her alanda tatbikatların yapılacağını belirten AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “Bakanımız bu yılı ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan ettiler. Geçtiğimiz sene de ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak hedef çizilmişti. Bu sene biz ülkemiz genelinde 54 bin 302 tatbikat yapacağız diye hedef koyduk. Bu 54 bin 302 tatbikat nelerden oluşuyor, Samsun’da neler yapılacak derseniz, öncelikle 81 ilimizin hepsinde TAMP dediğimiz Türkiye Afet Müdahale Planı’nın yerel düzeyde, il düzeyinde tatbikatı olacak. TAMP’da oluşan çalışma gruplarımız var. TAMP’da görev alan paydaşlarımızla birlikte ildeki üniversitelerimizle, yurtlarımızda, tüm okullarımızda, sanayi kuruluşlarımızla ilde aklınıza gelebilecek bütün birimlerle biz tatbikat yapacağız. Sanayi tesislerine yönelik yangın tatbikatları yapacağız. Çünkü biliyorsunuz orada tehlike ve risklere baktığınızda en çok yaşanan afet türlerinde bir tanesi o. Yurtlarımızda üniversitelerimizde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapacağız. Onun haricinde hava limanlarında gerek muhtemel bir uçak kaza kırım olayında gerekse havalimanıyla ilgili tematik tatbikatlar yapacağız. Yine dağda arama kurtarma, arama kurtarmayla ilgili diğer konularda da tatbikatlar olacağız. Çok yoğun bir tatbikat sürecini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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#Deprem#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu