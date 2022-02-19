Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Bu yılın ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan edildiğini hatırlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “2022 yılında ülkemiz genelinde 54 bin 302 tatbikat yapacağız” dedi.



Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı’nda düzenlenen ‘Doğada Kamp Kurma ve Yön Bulma Uygulamaları’ eğitiminin kapanış törenine katılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, öğrencilerden gelen soru üzerine ‘Afet Tatbikat Yılı’nda yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.



Akla gelebilecek her alanda tatbikatların yapılacağını belirten AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “Bakanımız bu yılı ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan ettiler. Geçtiğimiz sene de ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak hedef çizilmişti. Bu sene biz ülkemiz genelinde 54 bin 302 tatbikat yapacağız diye hedef koyduk. Bu 54 bin 302 tatbikat nelerden oluşuyor, Samsun’da neler yapılacak derseniz, öncelikle 81 ilimizin hepsinde TAMP dediğimiz Türkiye Afet Müdahale Planı’nın yerel düzeyde, il düzeyinde tatbikatı olacak. TAMP’da oluşan çalışma gruplarımız var. TAMP’da görev alan paydaşlarımızla birlikte ildeki üniversitelerimizle, yurtlarımızda, tüm okullarımızda, sanayi kuruluşlarımızla ilde aklınıza gelebilecek bütün birimlerle biz tatbikat yapacağız. Sanayi tesislerine yönelik yangın tatbikatları yapacağız. Çünkü biliyorsunuz orada tehlike ve risklere baktığınızda en çok yaşanan afet türlerinde bir tanesi o. Yurtlarımızda üniversitelerimizde deprem anı ve tahliye tatbikatı yapacağız. Onun haricinde hava limanlarında gerek muhtemel bir uçak kaza kırım olayında gerekse havalimanıyla ilgili tematik tatbikatlar yapacağız. Yine dağda arama kurtarma, arama kurtarmayla ilgili diğer konularda da tatbikatlar olacağız. Çok yoğun bir tatbikat sürecini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.