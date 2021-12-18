Son depremler: Deprem mi oldu? 18 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
18 ARALIK 2021 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:47:08 36.5340 27.0715 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:16:37 36.2187 23.2185 18.0 -.- 5.0 -.- YUNANISTAN
07:55:43 37.0600 28.3835 3.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
07:32:37 36.7733 33.8117 7.1 -.- 2.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)
06:24:02 39.0117 27.8837 7.9 -.- 3.3 3.1 DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
06:21:35 39.0067 27.8817 12.0 -.- 3.3 3.2 DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
06:17:43 39.9778 41.8552 15.0 -.- 1.6 -.- KOPRUKOY (ERZURUM)
06:09:28 40.7010 36.8310 6.7 -.- 2.4 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)
05:55:36 38.4107 38.7085 8.4 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)
05:53:02 39.3052 26.0948 6.4 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:34:01 37.3913 26.6957 13.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:42:54 37.6647 25.9998 10.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:39:29 37.1152 27.6445 4.9 -.- 1.5 -.- MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)
02:37:38 36.0638 27.5588 8.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ REVIZE01 (02:37:38)
02:05:06 36.1387 27.0273 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:59:51 37.8945 27.0470 4.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:43:45 36.9388 27.7530 17.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:41:33 38.8140 26.6245 9.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
00:52:48 37.0567 28.3752 4.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
00:44:23 37.0887 28.3763 5.5 -.- 3.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
00:06:23 37.3418 38.7832 17.4 -.- 1.1 -.- ASAGICIFTLIK-(SANLIURFA)
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Deprem Farkındalık etkinliğine, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AK Parti Akyazı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel, vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşmacılar tarafından deprem gerçeği ve depreme hazırlık, alınması gereken tedbirler, deprem anında ve sonrasında ruh ve beden sağlığı gibi konularda etkinliğe katılanlara bilgiler verildi.