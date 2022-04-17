Son depremler: Deprem mi oldu? 17 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlarından sanıkların yargılandığı davada, tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, “Torunlarım büyüdü ama ben göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim” dedi.



Ege Denizinde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybedip 11 kişinin de yaralandığı Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’un sorumlularının yargılanmasına devam edildi. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2’si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın geçen Eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesulü mimar N.B. tahliye edildi. 2. celsede ise mahkeme başkanı, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.