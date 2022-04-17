Son depremler: Deprem mi oldu? 17 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 17 Nisan Pazar gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw
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08:20:27 37.0680 26.7268 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:54:02 36.9648 27.6598 10.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:27:30 38.1123 38.6040 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
05:30:46 36.4492 27.8407 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:23:05 36.9965 27.6782 4.5 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
05:05:40 36.9968 27.6700 4.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:03:36 36.9365 27.6608 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:56:25 36.9617 27.6430 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:51:20 36.9400 27.6355 1.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:18:23 37.8092 27.2052 1.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:16:12 36.9888 27.6573 13.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:11:48 36.8628 27.7400 25.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:01:17 36.9842 27.6575 2.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:56:04 37.7812 27.1958 2.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:48:58 37.7632 27.1992 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:01:00 36.8872 27.4962 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:50:24 35.8383 30.5672 31.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
02:40:00 36.9547 27.6248 8.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:27:32 39.2395 33.5898 5.4 -.- 1.8 -.- KEKILLIALI-KAMAN (KIRSEHIR)
02:19:02 37.0150 27.6897 13.8 -.- 2.4 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
02:06:04 40.6805 30.4122 15.4 -.- 1.8 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)
01:52:42 36.9442 27.6443 7.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:51:24 39.0930 40.2772 7.8 -.- 2.0 -.- GUNGOREN-(BINGOL)
01:50:19 36.9783 27.6857 7.3 -.- 3.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:44:22 38.5203 25.5845 15.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
01:35:22 39.1038 40.2762 7.7 -.- 2.4 -.- CELEBI-KARAKOCAN (ELAZIG)
01:14:08 40.6288 24.0947 7.7 -.- 3.0 2.7 YUNANISTAN
00:54:05 41.1080 39.1365 16.7 -.- 3.2 3.1 EYNESIL (GIRESUN)
00:39:31 40.2115 31.7125 8.5 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
00:31:03 39.3253 25.4702 9.7 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlarından sanıkların yargılandığı davada, tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, “Torunlarım büyüdü ama ben göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim” dedi.
Ege Denizinde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybedip 11 kişinin de yaralandığı Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’un sorumlularının yargılanmasına devam edildi. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2’si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın geçen Eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesulü mimar N.B. tahliye edildi. 2. celsede ise mahkeme başkanı, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.