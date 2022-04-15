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Son depremler: Deprem mi oldu? 15 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Son Depremler#Nerede Deprem Oluyor#Deprem Mi Oldu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 15 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 15 Nisan Cuma gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/315 NİSAN 2022 SON DEPREMLER

15 NİSAN 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:45:53 38.2818 38.8478 5.0 -.- 2.2 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)
04:53:00 40.8112 30.9683 16.1 -.- 2.8 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)
02:45:29 37.8855 26.9552 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:13:03 35.3187 27.8450 2.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
01:36:40 39.4537 27.8450 7.8 -.- 2.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR)
00:54:52 39.4743 27.8547 12.2 -.- 2.2 -.- TURKALI-(BALIKESIR)
00:49:06 40.3162 28.7092 19.2 -.- 2.0 -.- YAMAN-MUDANYA (BURSA)
00:28:48 37.8712 26.8900 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:17:14 36.2555 26.9920 2.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ



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3/3Son depremler: Deprem mi oldu 15 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

BİLİM Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son depremlerin ardından değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Görür, Ereğli açıklarında gerçekleşen depremin Marmara’daki fay hattı ile alakası olmadığını belirtirken yine de İstanbul için zamanın daraldığını dile getirdi. Naci Görür, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde bundan sonraki depremlerin oralarda olacağını düşünüyorum. İstanbul bizim beklediğimiz deprem periyodu içerisinde zamanı tükeniyor. 7.0’ın üzerinde bir deprem ile sınanacak" dedi.

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