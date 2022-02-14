Son depremler: Deprem mi oldu? 14 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:19:22 36.0293 28.2785 1.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
06:11:38 38.6318 42.7513 12.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU
05:52:57 37.9130 26.9330 2.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:22:01 40.0497 29.0293 10.2 -.- 3.0 -.- GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA)
04:40:12 38.5998 26.6168 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:38:48 41.1677 43.9522 5.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN
03:24:38 36.6925 33.5907 14.7 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN)
03:00:53 36.3810 28.3840 29.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:55:13 35.3987 27.5725 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
02:54:26 41.1868 43.9485 2.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN
02:35:11 41.1358 43.9462 4.4 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN
02:16:19 41.2002 43.9520 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN
02:07:16 37.3167 37.2032 3.4 -.- 1.1 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:48:34 37.0762 28.4072 3.5 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
01:47:12 39.4000 28.5978 9.1 -.- 1.9 -.- MEYVALI-BIGADIC (BALIKESIR)
01:41:31 35.2855 33.7873 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS-ISKELE
01:23:47 38.5693 39.6575 13.4 -.- 1.6 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)
01:03:45 41.3803 44.0995 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN
00:46:10 36.6767 28.0495 9.7 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
00:26:24 37.3643 34.3942 10.4 -.- 1.4 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA)
00:06:22 38.4177 34.2712 10.9 -.- 1.5 -.- PINARBASI-GULAGAC (AKSARAY)
00:05:36 34.8057 32.0188 78.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
Ermenistanın sınır kenti Shirakta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Karsın Arpaçay ve Akyaka ilçelerine bağlı 3 köyde 3 evde hasara yol açtı. 13 Şubat saat 21.25te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1’er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevkedildi. Carcı köyünde 4 nüfuslu İnce ailesinin evi depremden hasar gördüğü belirlendi. Ekiplerin oturulamaz raporu vermesinden sonra İnce ailesi köydeki komşularının evine yerleştirildi. Deprem sırasında tek katlı evin penceresinden atlarken elinden yaralanan İldanur İnceye (14) UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. AFAD ekipleri, oturulamaz raporu verilen tek katlı evi kapattı.
Ev sahibi Bakan İnce, "Deprem olunca kızım kendini pencereden dışarı attı, biz de hemen dışarı çıktık. Evimizde çatlaklar oluştu. Biz de fotoğrafları çekerek yetkililere gönderdik. Yetkililer gelerek evin oturulamaz olduğunu belirten raporu verdi. Bu evden başka kalacak yerim yok. Bize şimdilik kalacak bir yer temin edildi. Ailem için yardım bekliyorum dedi.
Carcı Köyü Muhtarı Kayhan İnce, "5.3 büyüklüğündeki deprem köyümüzü de etkiledi. Bir evimizde çatlaklar meydana geldi. Ekipler bir saat içerisinde köyümüze gelerek hasar gören evi kapattı. Yetkililer gerekeni yaptı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ev halkını da başka bir eve naklettik diye konuştu. (DHA)