Son depremler: Deprem mi oldu? 14 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son bilgiler Akdeniz bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 14 EKİM 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:20:08 36.9902 27.7155 10.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:14:55 36.4753 27.2012 9.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:14:20 38.4027 29.9597 5.0 -.- 2.2 -.- KAVAKALANI-CIVRIL (DENIZLI)
05:05:54 37.1048 36.8533 5.4 -.- 1.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
05:04:43 36.9063 27.4648 1.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:50:20 35.1328 25.2112 13.0 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:46:42 35.2192 25.2667 8.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:45:01 38.8187 41.8903 7.9 -.- 1.2 -.- KARAKALE-KORKUT (MUS)
04:30:29 35.1172 25.2102 8.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:39:12 38.6327 43.1433 3.5 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
03:16:13 38.8165 41.9037 1.3 -.- 1.5 -.- KARAKALE-KORKUT (MUS)
03:01:47 38.5458 33.1092 4.2 -.- 1.2 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA)
02:50:56 36.4893 28.8163 3.3 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
02:40:20 40.2043 42.0530 7.7 -.- 1.4 -.- KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM)
02:38:47 37.9402 27.6122 4.8 -.- 1.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
02:25:48 39.7903 39.1120 5.4 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
02:23:16 35.5520 26.8062 12.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:22:18 35.6607 26.7772 8.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:11:06 38.3072 38.8018 5.0 -.- 2.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
01:33:21 36.4645 28.6695 13.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
01:31:40 40.7897 31.0832 11.2 -.- 1.6 -.- KUSACMASI-(DUZCE)
00:05:01 35.3180 28.8850 75.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
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