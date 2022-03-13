Son depremler: Deprem mi oldu? 13 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Japonya’da 2011 yılında tsunami ile nükleer faciaya neden olan 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nde hayatını kaybedenler, Fukushima eyaletinde düzenlenen törenle anıldı.2011 yılında Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nin üzerinden 11 yıl geçti. Tsunamiye ve ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde patlama yaşanmasına neden olan felakette hayatını kaybedenler için ülkenin çeşitli kentlerinde tören düzenlendi. Merkezi hükümet bu yıl anma töreni düzenlemezken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukushima eyaleti ev sahipliğinde yapılan anma törenine katıldı. Felaketin meydana geldiği saat olan 14.46'da sessizliğe bürünen katılımcılar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.