Son depremler: Deprem mi oldu? 13 Mart Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 13 Mart Pazar gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:42:50 40.2790 36.4843 5.3 -.- 2.4 -.- DEREYAKA-(TOKAT)
07:34:55 37.8427 41.9698 1.8 -.- 2.6 -.- KALENDER-(SIIRT)
05:43:05 41.0395 33.6613 3.9 -.- 2.4 -.- EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)
04:37:19 37.0712 28.3868 2.8 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
04:23:29 40.8748 31.6357 5.2 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU)
04:21:58 40.2220 42.1105 7.8 -.- 1.3 -.- DONERTAS-HORASAN (ERZURUM)
03:57:46 33.7287 27.6195 6.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:39:12 39.8713 40.1015 18.6 -.- 1.5 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
02:19:15 36.1730 31.1707 6.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:08:41 35.9517 27.5117 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
01:52:36 40.0397 27.4188 8.9 -.- 2.3 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE)
01:17:19 36.1770 27.7545 7.6 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
00:34:44 35.0780 33.8832 5.5 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA
00:11:50 37.0583 28.3627 4.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
Japonya’da 2011 yılında tsunami ile nükleer faciaya neden olan 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nde hayatını kaybedenler, Fukushima eyaletinde düzenlenen törenle anıldı.2011 yılında Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi'nin üzerinden 11 yıl geçti. Tsunamiye ve ardından Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde patlama yaşanmasına neden olan felakette hayatını kaybedenler için ülkenin çeşitli kentlerinde tören düzenlendi. Merkezi hükümet bu yıl anma töreni düzenlemezken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukushima eyaleti ev sahipliğinde yapılan anma törenine katıldı. Felaketin meydana geldiği saat olan 14.46'da sessizliğe bürünen katılımcılar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida törende yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve yakınlarının acısını paylaştığını söyleyerek, benzer nükleer faciaların yaşanmaması için orta ve uzun vadede gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Kishida, "Hükümet, bölge sakinlerinin evlerine geri dönebilmeleri için yaşamsal ortamın iyileştirilmesine öncülük etmeye devam edecek. Büyük bedeller karşılığında öğrenilen kıymetli dersleri afet önleme tedbirleri almak için kullanmak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.