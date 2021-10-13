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Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 07:59 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 13 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

213 EKİM 2021 SON DEPREMLER

13 EKİM 2021 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
07:29:26 37.8793 26.4127 7.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
07:09:03 35.1640 25.1885 15.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:06:38 36.5065 27.1737 10.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:44:42 38.3818 27.6687 5.4 -.- 1.7 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)
05:25:12 35.3217 25.3433 6.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:17:49 38.8295 27.6117 6.1 -.- 3.0 3.0 GOZLET-SARUHANLI (MANISA)
05:13:26 35.2920 25.3067 5.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:48:04 35.1507 25.2137 12.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:40:39 36.4878 27.1605 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:01:59 37.8795 26.7640 14.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
02:04:44 40.8068 27.7512 9.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
02:03:53 40.7465 32.8745 5.0 -.- 2.3 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
01:54:57 35.3543 26.3240 1.8 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:48:23 36.2448 27.0068 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
01:36:45 35.2750 26.3678 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:33:52 35.1210 25.2563 8.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:27:05 36.9537 28.7427 7.0 -.- 1.1 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 12.24'te yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin 6,2 olarak açıkladığı büyüklüğünü, 6,3 olarak güncelledi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Girit'teki küçük bir kilise deprem nedeniyle yıkıldı.

Adada depremin ardından halk açık alanlara yönelirken, öğrenciler okul bahçelerine çıkarıldı.

Girit'in doğusunda meydana gelen depremin Rodos Adası başta olmak üzere yakındaki diğer adalarda da hissedildiği bildirildi.

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