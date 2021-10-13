Son depremler: Deprem mi oldu? 13 Ekim Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 13 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
13 EKİM 2021 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:29:26 37.8793 26.4127 7.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
07:09:03 35.1640 25.1885 15.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:06:38 36.5065 27.1737 10.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:44:42 38.3818 27.6687 5.4 -.- 1.7 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)
05:25:12 35.3217 25.3433 6.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:17:49 38.8295 27.6117 6.1 -.- 3.0 3.0 GOZLET-SARUHANLI (MANISA)
05:13:26 35.2920 25.3067 5.6 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:48:04 35.1507 25.2137 12.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:40:39 36.4878 27.1605 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:01:59 37.8795 26.7640 14.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
02:04:44 40.8068 27.7512 9.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
02:03:53 40.7465 32.8745 5.0 -.- 2.3 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
01:54:57 35.3543 26.3240 1.8 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:48:23 36.2448 27.0068 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
01:36:45 35.2750 26.3678 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:33:52 35.1210 25.2563 8.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:27:05 36.9537 28.7427 7.0 -.- 1.1 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)
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