Son depremler: Deprem mi oldu? 12 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybettiSon tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Ukrayna her taraftan kuşatıldı Ruslar ülkeyi terk ediyor... Ukrayna her taraftan kuşatıldı! Ruslar ülkeyi terk ediyor...#RUSYA
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Bakan Nebati duyuracak Gözler saat 14.00e çevrildi...Bakan Nebati duyuracak! Gözler saat 14.00'e çevrildi...#Nureddin Nebati
Çok konuşulacak dava Bilirkişi: Suçlu yayaÇok konuşulacak dava! Bilirkişi: Suçlu yaya#Selahattin Şentürk
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Hastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılarHastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılar#Sultangazi
Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık’Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’#Turizm
Bu takımın yıldızı Mesut Özil değil Sizi yanlış yönlendirdiler Ali Koç...'Bu takımın yıldızı Mesut Özil değil! Sizi yanlış yönlendirdiler Ali Koç...'#Fenerbahçe
Yalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet TeşkilatıYalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet Teşkilatı#Türk Mukavemet Teşkilatı
El ele geldilerEl ele geldiler#Beren Saat
Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını'Yılın Yıldızları' belli oldu... Ödül törenine ünlü akını#Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni
Çağatay Ulusoyun hayali yarım kaldıÇağatay Ulusoy'un hayali yarım kaldı#Çağatay Ulusoy
HABERLERGündem Haberleri

Son depremler: Deprem mi oldu? 12 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu#Deprem Mi Oldu

Son depremler, 12 Şubat Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

1/3Son depremler: Deprem mi oldu 12 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

2/312 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

12 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
09:07:07 38.3373 25.2390 7.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
05:42:47 39.2478 27.7982 5.0 -.- 1.9 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)
03:57:24 40.4770 28.9433 13.6 -.- 1.6 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
03:41:09 37.0140 27.6252 5.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:02:24 36.9713 27.6620 2.5 -.- 3.6 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (03:02:24)
02:50:45 37.5953 38.5025 12.3 -.- 1.6 -.- UZUNTEPE-SAMSAT (ADIYAMAN)
01:26:26 37.3787 26.9895 11.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
01:21:05 37.0275 27.6165 4.2 -.- 1.7 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)
01:19:24 38.6687 27.0163 14.3 -.- 1.5 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)
00:30:16 37.3873 38.6140 26.0 -.- 1.7 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA)
00:12:05 40.4632 28.9125 12.0 -.- 1.4 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)
00:10:53 34.9722 25.7473 2.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3Son depremler: Deprem mi oldu 12 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19.18’de merkez üssü Gökova Körfezi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinin 3.43 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.91 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde de hafif şekilde hissedildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu#Deprem Mi Oldu