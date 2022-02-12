Son depremler: Deprem mi oldu? 12 Şubat Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:07:07 38.3373 25.2390 7.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
05:42:47 39.2478 27.7982 5.0 -.- 1.9 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)
03:57:24 40.4770 28.9433 13.6 -.- 1.6 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
03:41:09 37.0140 27.6252 5.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:02:24 36.9713 27.6620 2.5 -.- 3.6 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (03:02:24)
02:50:45 37.5953 38.5025 12.3 -.- 1.6 -.- UZUNTEPE-SAMSAT (ADIYAMAN)
01:26:26 37.3787 26.9895 11.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
01:21:05 37.0275 27.6165 4.2 -.- 1.7 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)
01:19:24 38.6687 27.0163 14.3 -.- 1.5 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)
00:30:16 37.3873 38.6140 26.0 -.- 1.7 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA)
00:12:05 40.4632 28.9125 12.0 -.- 1.4 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)
00:10:53 34.9722 25.7473 2.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19.18’de merkez üssü Gökova Körfezi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinin 3.43 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.91 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde de hafif şekilde hissedildi. (DHA)